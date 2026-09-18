Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO, serie del grupo Mundial I de la Copa Davis
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Mundo

Donald Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga la presencia militar permanente de Estados Unidos en Groenlandia

El presidente estadounidense busca reforzar la influencia de Washington, tras meses de amenazas de arrebatarle la isla por la fuerza a su aliado de la OTAN.

Trump anuncia un acuerdo de seguridad "permanente" sobre Groenlandia. Foto: AFP
Trump anuncia un acuerdo de seguridad "permanente" sobre Groenlandia. Foto: AFP
google iconLa República en Google

Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Dinamarca que le otorga un control permanente sobre la seguridad y otras necesidades de Groenlandia, lo que, según afirmó, aborda por completo todas nuestras numerosas preocupaciones estadounidenses.

"Siguiendo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Estados Unidos tendrá SIEMPRE la plena capacidad de hacer lo que sea necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América", dijo Trump en una publicación en redes sociales.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El mandatario anunció el acuerdo en X. Foto: Captura

El mandatario anunció el acuerdo en X. Foto: Captura

Puedes ver

En 1940 este país de América Latina tenía bosques en el 75% de su territorio: ahora ha conseguido recuperarlos con una sencilla fórmula

lr.pe

EE. UU. busca ampliar su presencia militar en Groenlandia

El republicano añadió que los adversarios de EE. UU. tendrán prohibido establecer bases militares o estacionar personal en Groenlandia, a menos que reciban una autorización por escrito de Washington.

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", señaló.

Además, afirmó que se pondrán en marcha de inmediato planes para establecer una importante presencia militar estadounidense en zonas adecuadas de la isla, donde, según dijo, existen numerosos emplazamientos potenciales.

"Este es un Acuerdo de 'Vida Indefinida', ¡no tiene fin! Nos sentimos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de suceder, y todo lo acordado hoy será valorado por el pueblo estadounidense", escribió el mandatario.

Puedes ver

Flávio Bolsonaro reduce su distancia a Lula da Silva a menos de dos semanas, según nueva encuesta presidencial

lr.pe

El acuerdo aún debe ser aprobado

Dinamarca y Groenlandia emitieron un comunicado conjunto el viernes en el que señalaron que está previsto firmar el pacto con EE. UU. durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la próxima semana. El acuerdo todavía está sujeto a la aprobación de los parlamentos de Groenlandia y Dinamarca, con sede en Nuuk y Copenhague, respectivamente.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que el pacto reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló que el acuerdo con Estados Unidos refuerza la seguridad del territorio.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga la presencia militar permanente de Estados Unidos en Groenlandia

VER Alianza Lima vs ADT EN VIVO: transmisión y horario del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Perú vs Paraguay EN VIVO: Juan Pablo Varillas pierde el primer set de la serie del grupo Mundial I de la Copa Davis 2026

Mundo

EE. UU. introdujo este árbol para proteger sus ríos hace 200 años: ahora ocupa miles de hectáreas y hasta usan escarabajos para combatirlo

En 1940 este país de América Latina tenía bosques en el 75% de su territorio: ahora ha conseguido recuperarlos con una sencilla fórmula

Trump afirma que EE. UU. obtiene el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia tras un acuerdo con Dinamarca

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

José Tangherlini jura como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey

Relatores de la ONU expresan preocupación por riesgos para el ambiente y derechos humanos en el pedido de facultades

Junta Nacional de Justicia destituye al juez Richard Concepción Carhuancho