Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Dinamarca que le otorga un control permanente sobre la seguridad y otras necesidades de Groenlandia, lo que, según afirmó, aborda por completo todas nuestras numerosas preocupaciones estadounidenses.

"Siguiendo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que Estados Unidos tendrá SIEMPRE la plena capacidad de hacer lo que sea necesario en Groenlandia para asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América", dijo Trump en una publicación en redes sociales.

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El mandatario anunció el acuerdo en X. Foto: Captura

EE. UU. busca ampliar su presencia militar en Groenlandia

El republicano añadió que los adversarios de EE. UU. tendrán prohibido establecer bases militares o estacionar personal en Groenlandia, a menos que reciban una autorización por escrito de Washington.

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", señaló.

Además, afirmó que se pondrán en marcha de inmediato planes para establecer una importante presencia militar estadounidense en zonas adecuadas de la isla, donde, según dijo, existen numerosos emplazamientos potenciales.

"Este es un Acuerdo de 'Vida Indefinida', ¡no tiene fin! Nos sentimos muy honrados y orgullosos de lo que acaba de suceder, y todo lo acordado hoy será valorado por el pueblo estadounidense", escribió el mandatario.

El acuerdo aún debe ser aprobado

Dinamarca y Groenlandia emitieron un comunicado conjunto el viernes en el que señalaron que está previsto firmar el pacto con EE. UU. durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la próxima semana. El acuerdo todavía está sujeto a la aprobación de los parlamentos de Groenlandia y Dinamarca, con sede en Nuuk y Copenhague, respectivamente.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que el pacto reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló que el acuerdo con Estados Unidos refuerza la seguridad del territorio.