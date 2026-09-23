Alerta máxima en EE.UU: Policía de este condado revela presencia del ICE y arrestos a inmigrantes pese a no ser notificados

Sheriff del condado de Grand revela presencia del ICE pese a que no fue notificado. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Sheriff del condado de Grand revela presencia del ICE pese a que no fue notificado. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

La oficina del sheriff del condado de Grand, ubicado en Moab, Utah, Estados Unidos, anunció que los agentes de inmigración del ICE han ejecutado diversas órdenes de arresto en la localidad sin ningún aviso previo. Esta situación ha generado gran inquietud entre los residentes, quienes no fueron informados acerca de la presencia de los agentes migratorios en la zona.

Sheriff del condado de Grand revela la presencia del ICE pese a que no fueron notificados

De acuerdo con la información compartida por el sheriff Jamison Wiggins, del condado de Grand, el lunes 21 de septiembre, a través de un video publicado en redes sociales, reveló detalles sobre los rumores y preocupaciones acerca de la aplicación de las leyes de inmigración en la localidad y el temor que está causando en la comunidad extranjera de Utah.

A través del mensaje y lo expuesto en 'KUTV', se reveló que los agentes del ICE ejecutaron órdenes administrativas, pero que el condado no tiene participación en estas acciones.

La autoridad no pudo evitar destacar que la actividad realizada no fue comunicada previamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Grand, por lo que se mostró sorprendido y decepcionado por la falta de información y comunicación entre las autoridades. En su declaración, también señaló que las órdenes administrativas fueron firmadas por un agente, no por un juez.

También reafirmó que ni la oficina del sheriff ni la policía de Moab colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mediante el programa 287(g).

¿Cuál es el rol que cumple el ICE en Estados Unidos?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos (ICE) es una agencia federal estadounidense que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional en el país americano. Su función principal es hacer cumplir las leyes relacionadas con la inmigración, las aduanas y la seguridad en las fronteras del país.