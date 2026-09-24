Escudo de las Américas no solo ve seguridad: también plantea cooperación económica y cadenas de minerales

El Escudo de las Américas, iniciativa liderada por el Gobierno estadounidense de Donald Trump, ha sumado al Perú como nuevo miembro. De acuerdo con la presidenta Keiko Fujimori y su canciller, Carlos Espá, esta iniciativa está pensada para plantear soluciones frente a la crisis de inseguridad que afronta el país. Sin embargo, en su más reciente declaración conjunta —firmada por todos los países miembros, incluido el Perú—, la economía también se erige como uno de los pilares de esta alianza.

Defendamos nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica; explorando mecanismos de control de inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables; y promoviendo regulaciones para proveedores de confianza en infraestructura digital, aplicadas sin discriminación. Reconocemos que la seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestros países es transparente y verificable, señala el mensaje.

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Los otros dos pilares señalados por la organización son la seguridad y la coordinación multilateral. La declaración continúa indicando que los países miembros buscan fortalecer la cooperación mediante un mayor intercambio de inteligencia; facilitando el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliando el intercambio de mejores prácticas.

Asimismo, los Estados participantes se proponen profundizar la cooperación en materia de inversiones y economía, y fortalecer la consulta y la coordinación de posiciones comunes sobre cuestiones de interés compartido en foros regionales y multilaterales, continúa el pronunciamiento.

No nos pueden prohibir hacer participar a empresas chinas en licitaciones

Francisco Belaunde, internacionalista y docente de la Universidad de Lima, consideró que este pronunciamiento amerita una lectura que tenga en cuenta también a China como otro de los grandes actores en el Perú. Belaunde señaló que estas nuevas acciones se insertan dentro de la denominada doctrina Donroe, nombre que se le ha dado a la política exterior norteamericana en referencia a la antigua y conocida Doctrina Monroe, impulsada por la potencia norteamericana en el siglo XIX, cuyo objetivo era rechazar la intervención de otros actores extranjeros en el continente americano.

“De alguna manera, esto confirma lo que es el Escudo de las Américas, con su grave sesgo antichina. Esto tiene que ver con lo que ya se explicó anteriormente: Estados Unidos quiere evitar inversiones chinas en proyectos que son de carácter estratégico. Por tanto, esto podría llevar a que nos obliguen a vetar empresas chinas en determinadas licitaciones. Eso es un riesgo terrible, porque China no lo va a permitir. En muchos casos, a las empresas occidentales no les interesa. Cada empresa privada tiene su propia lógica”.

Para Belaunde, colocar al Perú en una situación de apego total a Estados Unidos podría tener un efecto negativo. El internacionalista señala que el capital del gigante asiático en nuestro país no puede ser vetado debido a su participación en una serie de inversiones importantes para la nación.

“El puerto de Chancay fue ofrecido a empresas norteamericanas y europeas, pero no les interesó. Al final, fue una empresa china la que aceptó construir un puerto de Chancay. Tenemos el caso de una empresa de electricidad vendida por una empresa norteamericana a empresa estatal china. No nos pueden prohibir hacer participar a empresas chinas en licitaciones. Es algo que aparentemente busca Estados Unidos y es totalmente inaceptable”.

Escudo de las Américas lista a Sendero Luminoso como parte de las organizaciones rechazadas

La declaración conjunta también señala que, ante una amenaza de seguridad compartida a nivel regional, deben realizarse esfuerzos conjuntos para impedir las operaciones de las bandas criminales identificadas. El comunicado señala que los miembros de 24 organizaciones pueden ser objeto del congelamiento de sus cuentas financieras o de la prohibición de entrada a los países miembros. Entre estas organizaciones se encuentra Sendero Luminoso.

Con el objetivo de impulsar estas acciones, la organización propone una reunión directa con Steve Ferrol, presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El encuentro busca establecer un órgano de consulta relacionado con el Tratado de Río, acuerdo de defensa colectiva entre países del continente americano que busca establecer mecanismos de cooperación ante amenazas internas de un país que puedan tener consecuencias para países vecinos en materia de seguridad.

La organización señala que realizará acciones que faciliten la cooperación en materia de seguridad, dentro del respeto a este marco internacional.

Además de Sendero Luminoso, se mencionan otras cuatro organizaciones que también han registrado actividades dentro del Perú. Tal es el caso del Tren de Aragua, banda criminal de origen venezolano vinculada a delitos de extorsión, entre otros; Los Choneros y el Comando Vermelho, ambos con actividades ilícitas registradas dentro de la selva peruana; y Los Tiguerones, que, según reportes del Ministerio Público, habría registrado avances en la frontera entre Perú y Ecuador.

Sendero Luminoso no es una organización activa como tal

Para Benjamín Durand, politólogo por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y experto en seguridad, la inclusión de Sendero Luminoso omite que esta organización ya no está activa como tal. Para el politólogo, esto es especialmente preocupante, ya que puede ser un síntoma de la persistencia de un discurso antisubversivo en lugar de apuntalar el verdadero problema: la lucha contra el narcotráfico, donde los remanentes de Sendero Luminoso, constituidos dentro del Militarizado Partido Comunista del Perú, sí tienen presencia.

“Es una medida política y no responde a un criterio técnico. Sendero Luminoso no es una organización activa como tal y ya no funciona de la manera en que lo hacía en los años 80 u 90. Sus remanentes se han dedicado esencialmente al narcotráfico. En esa línea, la organización narcoterrorista activa es el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). (…) Durante la última década, el Perú no ha tenido grandes avances en la lucha contra el narcotráfico. Prueba de ello es que, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), aunque los cultivos de coca disminuyeron por tercer año consecutivo desde el máximo histórico alcanzado en 2022, el nivel registrado en 2025 (84.546 hectáreas) sigue siendo muy alto en términos históricos”, indicó.

Durand considera que la inclusión de otras bandas criminales que operan en territorio nacional dentro de las organizaciones identificadas por el Escudo de las Américas como hostiles es positiva. Sin embargo, el analista recordó que no basta con nombrar a las organizaciones.

“Todo esfuerzo de cooperación internacional en materia de seguridad es positivo, pero debe materializarse en acciones concretas. En el marco de este listado, lo importante es la identificación de las organizaciones criminales. En ese sentido, elaborar un índice de organizaciones criminales resulta útil porque permite concentrar esfuerzos. Debería generarse una colaboración activa entre las fuerzas policiales de cada país, especialmente en materia de inteligencia e investigación, además de impulsar operaciones conjuntas a nivel regional. Por otro lado, un aspecto en el que se han producido avances, pero que debería fortalecerse, es la mejora de las capacidades de los operadores de justicia. En ese sentido, el intercambio de experiencias y el desarrollo de cursos de capacitación que puedan ser brindados por Estados Unidos constituirían medidas concretas para fortalecer las capacidades del Perú en la lucha contra las economías ilegales”, señaló.