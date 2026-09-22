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Trump amenaza con usar el poderío militar sin igual para proteger los intereses de Estados Unidos en América Latina

Donald Trump defendió ante la Asamblea General la operación estadounidense en Caracas y destacó el nuevo escenario político de Venezuela, además de referirse al control de parte de las reservas petroleras del país.

Durante su discurso, Trump intensificó las advertencias hacia Cuba y Venezuela
Durante su discurso, Trump intensificó las advertencias hacia Cuba y VenezuelaAFP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ante la Asamblea General de la ONU que su país utilizará la fuerza militar si considera que existen peligros que acechen sus intereses nacionales en América Latina. “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales”, declaró como parte de las presentaciones que comenzaron el martes y que reúnen a líderes mundiales hasta el 28 de septiembre.

El mandatario puso como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. La Casa Blanca también presenta esa operación como uno de los principales resultados de la política exterior de Trump.

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Cuba y Venezuela centran las advertencias

Venezuela ocupó una parte central del discurso. Trump sostuvo que cientos de presos políticos fueron liberados después de la salida de Maduro del poder y afirmó que el futuro del país puede ser distinto bajo el nuevo escenario. Además, destacó un acuerdo por el cual Washington mantiene control sobre una parte de las reservas petroleras venezolanas.

El republicano dirigió otra de sus principales advertencias contra Cuba. “Cuba caerá”, afirmó, al referirse a la presión ejercida contra el Gobierno de la isla mediante el bloqueo petrolero y las sanciones. Asimismo, añadió que “el comunismo nunca llegará a EE. UU., pero la libertad alcanzará a Cuba” y aseguró que el régimen cubano atraviesa su mayor nivel de presión.

En materia de seguridad, el republicano comparó a los carteles de droga con el Estado Islámico y sostuvo que estos grupos utilizan métodos de violencia y extorsión propios de organizaciones terroristas. Defendió, además, la campaña de ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que deja más de 200 muertos.

Cuestiona llamados que piden regular la IA

Trump rechazó los llamados para establecer una regulación internacional sobre la inteligencia artificial. Durante su intervención, calificó esa propuesta como un esquema “globalista” y defendió que Estados Unidos mantenga una posición central en el desarrollo de esta tecnología.

El presidente anunció que su Gobierno utilizará el concepto de “superinteligencia” con el fin de referirse a los avances más desarrollados de la inteligencia artificial. Su posición contrastó con los llamados dentro de la ONU a establecer mecanismos de supervisión internacional.

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Trump plantea un acuerdo con Irán tras las elecciones

La guerra y la tensión con Irán también aparecieron en el discurso. Trump planteó la posibilidad de alcanzar un trato con la República Islámica después de las elecciones legislativas de EE. UU. del 3 de noviembre.

El mandatario dejó abierta esa opción al preguntar si Washington debe alcanzar un pacto o “aniquilar” al régimen iraní. También aseguró que la Armada estadounidense escoltó más de 1.000 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz pese al bloqueo iraní.

La referencia se produjo en un contexto marcado por la guerra y por las advertencias de Washington sobre las consecuencias para los países que mantengan relaciones comerciales con Rusia e Irán.

EE. UU. construirá dos bases militares en Groenlandia

Trump abordó la situación de Groenlandia y el papel militar de Estados Unidos en el Ártico. En los márgenes de la Asamblea General, Washington, Dinamarca y Groenlandia suscribieron un acuerdo de seguridad que contempla una presencia militar estadounidense permanente y limita el acceso de Rusia y China a determinadas instalaciones.

El pacto establece nuevas zonas de defensa en Narsarsuaq, al sur, y Mestersvig, al este, además de la modernización y ampliación de la base de Pituffik. Trump anunció dos grandes bases adicionales y sostuvo que el pacto respeta la soberanía danesa y el derecho de Groenlandia a decidir su futuro.

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