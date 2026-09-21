"Vamos a construir el centro de apoyo al emprendedor" y una academia preuniversitaria gratuita, propone candidato a Comas del Partido Morado

¿Por qué quiere ser alcalde de Comas?

Quiero ser alcalde de Comas porque quiero darle un futuro mejor, quiero que Comas tenga un futuro limpio, ordenado, seguro y sobre todo con áreas verdes. Durante más de 10 años como militante fundador del Partido Morado hemos recorrido las calles, escuchando a los vecinos, recogiendo sus propuestas, y por eso hemos hecho un plan de gobierno sólido, transparente, para atacar los problemas reales que tiene el distrito de Comas. Me cansé de solamente ayudar en campañas en el barrio, en las navidades. Creo que poner un granito de arena ayuda, pero yo creo que desde la alcaldía, desde llegar al poder, se puede cambiar de manera macro el distrito, y eso es lo que queremos.

Comas tiene un grave problema de tráfico de terrenos, con muertes y sicariato de por medio. ¿Cuál es su propuesta?

Nosotros tenemos una propuesta sólida contra la inseguridad ciudadana, implementar más de mil cámaras de seguridad, a través de convenios con los vecinos, para que nosotros como municipalidad les entreguemos las cámaras y ellos, en convenio, pongan la luz eléctrica y el internet, así ambos tenemos acceso a las cámaras y ponemos en evidencia lo que sucede en el distrito. Hace poco hubo una matanza en el norte y se supo quiénes eran realmente los culpables gracias a las cámaras de seguridad, porque lo evidenciamos, hemos prevenido, hemos disuadido el tema de delincuencia. Respecto a los terrenos, es verdad, y por eso tenemos la propuesta del serenazgo 2.0, que es fortalecer las capacidades del serenazgo, porque ellos son los que están todos los días recorriendo las calles. El funcionario no está todos los días en la calle, pero el servicio de serenazgo sí. Vamos a capacitar al serenazgo para que pueda atender estos problemas, identifique los lugares problemáticos y gestione con la municipalidad para hacer las denuncias correspondientes.

¿Cómo funcionaría ese convenio con los vecinos para el internet de las cámaras?

Es un convenio en el que la municipalidad les provee las cámaras, nosotros las compramos, pero a través de ese convenio el vecino y la asociación se encargan de pagar el internet y la energía eléctrica, y por eso ellos van a tener acceso a esas cámaras de seguridad de su barrio, y también la municipalidad va a tener acceso. Así vamos a implementar rápidamente la visión que tiene Comas para disuadir todo el tema de inseguridad ciudadana, porque cuando lo pones en evidencia y lo tienes registrado, tienen que actuar, incluso la policía, que a veces conoce puntos críticos pero no entra porque no está en evidencia. Si lo pones en evidencia, con ese registro, van a tener que actuar sí o sí.

Muchos vecinos denuncian que el serenazgo está coludido con la inseguridad. ¿Cómo garantiza que eso no pase con el suyo?

Nosotros ya lo tenemos planeado, mapeado, es lo que vamos a hacer a partir del primero de enero de 2027, porque eso es solamente gestión, es capacidad. Vamos a coordinar con los presidentes zonales, Comas tiene 14 zonales, y vamos a designar dos camionetas de serenazgo para cada zonal, y ellos no van a estar haciendo el recorrido al libre albedrío, van a estar coordinando con los presidentes zonales, que van a tener que registrar si el patrullero realmente está ahí o no. Vamos a articular, porque está el servicio de serenazgo, están los vecinos, pero también está la Policía Nacional, y vamos a capacitarlos, porque muchas personas ven al sereno como una bolsa de trabajo. Por eso es tan importante el tema de las cámaras, porque lo vamos a poner en evidencia, y no solamente cámaras, sino también drones. He tenido la oportunidad de ir a San Borja y ver cómo es su central de seguridad, cómo usan los drones, y eso es lo que yo quiero. ¿Por qué no ser un distrito como San Borja? ¿Por qué no tener los metros cuadrados de áreas verdes que tiene San Borja? Comas solamente tiene 2.5 metros cuadrados.

¿Cuál es su visión de largo plazo para el distrito?

Tenemos una visión clara, un distrito diferente, con un futuro distinto, que sea ordenado, limpio, seguro y sobre todo con áreas verdes, pero áreas verdes sostenibles. Comas tiene la dicha de tener agua a muy poca profundidad, de hecho tenemos siete pozos que no se utilizan correctamente, y eso es lo que vamos a hacer, el uso eficiente del agua para que se distribuya y tengamos un distrito verde. También quisiera tener las losas deportivas que ya tenemos con malla Raschel, para que los jóvenes puedan hacer uso del deporte no solo hasta que se vaya el sol, también poner luces LED, y eso lo vamos a hacer en convenio con la empresa privada, son obras pequeñas que se pueden hacer por obras por impuesto. Tengo también la visión de un Comas cultural, que se convierta en el distrito cultural de Lima Norte.

¿Cómo lo haría?

Impulsándolo desde la municipalidad. Si Puno tiene su Candelaria es porque la región de Puno lo impulsa, no solamente porque un grupo de personas lo hace. Comas tiene, por ejemplo, un evento que se hace todos los años en mayo, el FITECA, que es un lugar turístico, cultural, donde no solamente vienen de otros distritos, sino también internacionalmente. ¿Por qué no impulsarlo? Comas tiene la cultura Kolli, tiene el museo más humilde del mundo, así lo consideran, en la tercera zona de Kolli. ¿Por qué no ponerle en valor esta cultura? Darle identidad a Comas, eso es lo que queremos, limpio, ordenado, pero con identidad, sentirnos orgullosos de vivir en un distrito como Comas, y no como otros candidatos que simplemente vienen a llevarse votos.

En las encuestas usted parece relegado frente a Mónica Acuña y Raúl Díaz. ¿Cómo planea llegar a la alcaldía?

Sí, es cierto, no soy el candidato más conocido, pero sí soy una alternativa seria, profesional y honesta. Muchos vecinos se quejan de que los candidatos no están capacitados, que no tienen esa capacidad de gestionar. Por ejemplo, la señora Mónica Acuña, cuando fue alcaldesa, empezó a retirar toda la publicidad de los otros candidatos, pero cuando su partido puso publicidad en las avenidas principales, ella no hizo absolutamente nada, ese es un doble rasero. El candidato de Renovación Popular en Comas dice que quiere un Comas limpio, ordenado, pero están dañando la infraestructura, pegando su publicidad en todos los postes. Una cosa es poner un banner que puedes retirar, otra cosa es pegar algo que nadie va a retirar, están dañando, ensuciando nuestro distrito, y así quieren ser gobernantes. Ayer participé de dos debates, y estas personas, Raúl Díaz, Mónica Acuña y Jean Paul Granados, que están haciendo una campaña millonaria, no asistieron, porque no tienen propuestas concretas, lo que sí tienen es inversión fuerte para hacer una campaña millonaria, y muchas veces la corrupción comienza en esas campañas millonarias, porque cuando uno llega al poder, lo único que está pensando es en cómo devolver esos favores. De nada vale que sepan de gestión pública si solo lo van a usar para direccionar contratos o pagar favores.

¿Cuál es su propuesta para los adultos mayores del distrito?

Nosotros queremos hacer una gestión eficiente, cercana, pero sobre todo humana. Tenemos el CIAM, por ejemplo, que es justamente para atender a este tipo de personas, y falta más, indudablemente. Vamos a construir más espacios, no solamente para personas mayores, sino para personas con discapacidad. Tengo una amistad que participa de estas actividades en Comas, y ella me dice con mucho lamento cómo solamente los utilizan, los llaman una o dos veces al año, para que se tomen fotos, y no para que realmente reciban un tratamiento, una rehabilitación. Hay otros distritos que sí están haciendo esa parte humana, y eso es lo que queremos hacer nosotros.

¿Qué garantías plantea para el crecimiento económico de los microempresarios de Comas?

Tres cosas. Primero, hemos propuesto la Academia Municipal Preuniversitaria, totalmente gratis para todos los jóvenes, porque sé lo difícil que es ingresar a una universidad pública sin preparación complementaria. En esa misma infraestructura, en la parte de arriba, vamos a construir el centro de apoyo al emprendedor, donde vamos a capacitar de manera legal, tributaria y en marketing, y vamos a articular con las empresas para que puedan financiar estos emprendimientos. Pero también queremos que las empresas se formalicen. Muchas veces la municipalidad solamente va a decirle a la empresa que está incumpliendo, le pone una multa, y eso termina en una posible coima, y entramos en un círculo vicioso, porque al mes siguiente vuelve y no se soluciona, y nuevamente la coima. Nosotros no queremos eso. Vamos a ir a las empresas, decirles en qué están fallando, con un documento escrito, esto es lo que te falta, te doy dos meses para solucionarlo, no te estoy imponiendo una multa, te estoy dando una advertencia. Si transcurrido el tiempo no se cumple, recién ahí vamos a poner la multa, pero primero vamos a asesorarlos, porque necesitamos más impuestos. De cada 100 soles que entran a la municipalidad de Comas, el 75% se va a gastos corrientes, y solamente 25 soles quedan para inversión. Como ingeniero voy a hacer una reingeniería en la municipalidad para profesionalizarla, para que los puestos sean por capacidad, por mérito, y no por pago de favores.

Mensaje final

Decirte a ti, vecino, que me estás escuchando, solo tenemos una vida y no tenemos por qué resignarnos a seguir viviendo con los mismos problemas de siempre. Nosotros queremos cambiarle el futuro a Comas, queremos un Comas ordenado, limpio, seguro y con áreas verdes. Necesitamos gente preparada, pero también gente honesta, porque de nada vale que sepan de herramientas de gestión si solamente lo van a utilizar para direccionar contratos.