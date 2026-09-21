El Poder Judicial ratificó el pasado 16 de septiembre la sentencia contra los responsables del asesinato de Paul Flores García, conocido como ‘El Ruso’ y cantante de la agrupación Armonía 10. La lectura íntegra del fallo confirmó las condenas dictadas previamente el 4 de septiembre, en relación con el ataque al bus de la agrupación de cumbia, ocurrido el 16 de marzo de 2025.

Ese mismo día, Carolina Jaramillo, viuda del fallecido artista, decidió guardar silencio. Fue recién este lunes 21, en el que habría sido el cumpleaños 42 de su esposo, cuando compartió un mensaje acompañado de una fotografía de Paul en su infancia. Con palabras cargadas de fe y dolor, recordó su memoria y reafirmó la lucha de su familia por justicia.

Viuda de Paul Flores rompe su silencio tras ratificación de sentencia contra asesinos del cantante

“Hoy, en su cumpleaños, quise compartir esto con ustedes. No quise decir nada el 16 de septiembre, cuando se dictó la sentencia del caso de Paul, porque quería esperar y estar un poquito más segura antes de hacerlo público”, escribió Jaramillo, explicando por qué eligió ese momento para pronunciarse.

La viuda de ‘El Ruso’ reconoció que el fallo representa un paso importante, aunque aún existe la posibilidad de apelación. “Sé que esto es un paso importante, un paso grande, pero también sabemos que todavía no está todo dicho, porque pueden apelar. Aun así, tengo fe en Dios y confío en que todo pueda quedar así”, expresó.

Mensaje de la viuda de Paul Flores en el que habría sido el cumpleaños número 42 del excantante de Armonía 10. Foto: captura Facebook

Con profundo dolor, Jaramillo subrayó que ninguna condena podrá reparar la pérdida del cantante piurano. “Sé que estas condenas son terrenales y que ningún tiempo de condena podrá devolvernos a Paul ni reparar el vacío que dejó su partida. Como familia, lo único que hemos buscado siempre es justicia”, manifestó, dejando en claro que la sentencia no borra el sufrimiento.

En su mensaje, Jaramillo también apeló a la fe como sostén y convirtió el homenaje en un acto de memoria. “Aunque confiamos en que la justicia terrenal siga su curso, también confiamos en el Supremo Juez, en la divina justicia, que conoce toda la verdad y que, a su debido tiempo, pone a cada quien en su lugar. Hoy cumples años y, aunque ya no podamos abrazarte, seguimos celebrando tu vida y llevando tu nombre en el corazón. Feliz cumpleaños hasta el cielo, mi amor”, sentenció.

El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Lima Este condenó a Pierre Ángel Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, a 35 años de prisión como autor material de los disparos. Además, se dictaron penas contra otros implicados: Ángelo Piero Velázquez Moreno (‘El Narizón’) recibió 16 años; Mariano Altamirano Ramos, 16 años; Jesús Acosta Jaramillo, 15 años; y Jorge Roy Reyes Miranda, 15 años. El tribunal ordenó también el pago conjunto de 379.000 soles como reparación civil a favor de los familiares de la víctima.