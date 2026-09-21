"Señor Marco Vidal, no se siga escondiendo en la pantalla de su hijo Franco", reta candidata a Ate por Renovación Popular, Elizabeth Cabezas

Como regidora, ¿cómo ha sido su trabajo frente a la gestión de Franco Vidal?

Sí, muchas gracias antes de todo por poder tener este espacio para compartir hoy como candidata a la alcaldía de Ate por Renovación Popular, y debo mencionar que sí, he sido regidora, soy regidora en realidad, y en estos momentos estoy con licencia, y puedo decir que he sido una de las pocas regidoras que ha cumplido su función fiscalizadora, representativa, normativa. En el año 2023, como muchos recordarán, cuando iniciamos la gestión, en medio año no estaban funcionando las cámaras. Entonces, quien salió a denunciar eso fui yo, Elizabeth Cabezas, dentro de mis competencias como regidora salía a denunciar las cosas que no estaban funcionando. El año pasado también, cuando estábamos utilizando los recursos de la municipalidad, toda el área de imagen institucional para nutrir las redes sociales del entonces alcalde. Dentro de esa función fiscalizadora hemos salido a decir las cosas como son, y eso también me ha costado amenazas, amenazas de muerte, intimidación hacia mi persona, y de las cuales siempre me he mantenido firme, he dicho las cosas como son, y cuando he tenido que denunciar también lo he hecho.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de Ate?

Yo quiero ser alcaldesa de nuestro distrito de Ate porque hoy nos encontramos en un dilema, estamos entre el abandono, el olvido, la inseguridad que vivimos día a día, la extorsión que viven no solamente nuestros vecinos de a pie, sino también las personas que trabajan día a día, como los ambulantes, los comerciantes, que ya sienten miedo, extorsión, los cupos. Estamos en ese dilema entre seguir en ese abandono o apuntar al cambio, a la seguridad, al orden que necesitamos en el distrito de Ate. Somos el tercer distrito más poblado y necesitamos poner orden y mano dura, pero sobre todo una candidata con las manos limpias, porque no tengo antecedentes penales ni judiciales, cosa que hoy en día están entrando a través de la pantalla del hijo, pues quiere entrar el padre. Eso no lo vamos a permitir.

Los vecinos denuncian un incremento sostenido de la inseguridad, de los cupos, de la extorsión. ¿Cuál es su propuesta?

Con respecto a la inseguridad, estamos clarísimos que queremos, primero, crear la central de monitoreo bien implementada, bien equipada, con alta tecnología. Con cámaras con inteligencia artificial, botones de pánico, también drones. ¿Puedes creer que nuestro distrito ha cumplido 205 años y hasta el día de hoy no tenemos una verdadera central de monitoreo como debe ser? Ahí está, primero, la central de monitoreo. Segundo, porque sabemos que la violencia hacia la mujer y hacia el grupo familiar ha aumentado en nuestro distrito, vamos a hacer también prevención y vamos a crear el punto violeta, que quiere decir que vamos a cuidar a nuestras mujeres desde el inicio hasta el final, cuando ellas se sientan violentadas, abandonadas, olvidadas. Muchas veces ellas hacen la denuncia pero por falta de asesoramiento, por falta de atención, terminan dejándolo, y muchas de ellas hemos encontrado el feminicidio también. A mí me habla una ex orientadora judicial del Poder Judicial, agente comunitaria y mentora del Ministerio de la Mujer, por eso dentro de mis planes está crear ese punto violeta.

¿No duplicaría esfuerzos con el Ministerio de la Mujer, o planea integrarlo a los mecanismos que ya existen?

Es verdad que existen esos mecanismos, pero lamentablemente hoy no hay la acción correspondiente. Por eso lo vamos a implementar también de la mano con el SEM, como tiene que ser, pero nosotros por nuestro lado, como una alcaldía, sí vamos a crear puntos violeta, porque es urgente y necesario. Y como tercer punto en el tema de la inseguridad, vamos a trabajar de forma triangular. La Municipalidad de Ate va a estar liderando el CODISEC, porque esta vez sí vamos a tener una alcaldesa que lidere el CODISEC, porque hoy lamentablemente está abandonado, no está liderado por su alcalde. Y también vamos a ayudar a que nuestros serenos regularicen sus sueldos. ¿Cómo es posible que los serenos antiguos ganen 1.200, 1.300 soles y los nuevos, los últimos que están ingresando, ganen 2.500? Vamos a entrar a regularizar eso. Y del plan triangular, vamos a trabajar articuladamente con las comisarías de nuestro distrito y con las juntas vecinales.

Está prometiendo regularización de sueldos, pero ¿cómo va a gestionar todo esto con un presupuesto ajustado?

Vamos a ser claros y honestos. Ate es el distrito más poblado, es uno de los distritos con mayor presupuesto, tenemos más de 300, 500 millones de soles. ¿Qué ha sucedido durante este tiempo? La inversión en seguridad, lo único que han puesto, es de 38 millones, y al día de hoy, si uno va a la consulta amigable a verificar cuánto de ejecución, ni siquiera lo ejecutan al 100%, estamos entre el 60 y algo, y estamos a tres meses de terminar el año. Presupuesto hay, dinero hay, lo que falta es competencia para poder ejecutarlo, porque no solamente esta gestión ha tenido falencias en ejecutar el 100% del presupuesto, sino también las gestiones que han pasado no han tenido la capacidad de ejecutarlo al 100%, han tenido que devolverlo o pasarlo al año siguiente. Solamente necesitamos que una licenciada en administración, como Elizabeth Cabezas, sea su alcaldesa, para saber administrar bien y poner orden.

¿Cómo va a integrar a la Policía Nacional y a otras instituciones en el combate a la inseguridad?

Nosotros necesitamos articular, porque hoy cada uno está trabajando por su lado. Como decía, voy a trabajar de forma triangular, Municipalidad de Ate, juntas vecinales y comisarías. Pero hoy nuestras comisarías están trabajando de forma aislada. ¿Qué necesitamos hoy? Liderar eso, el CODISEC, para empezar a articular todos juntos. No es nuestra competencia, ojo, pero no solamente vamos a ser ejecutores, sino también gestores, porque vamos a tocar las puertas de nuestra bancada de Renovación Popular, para que nos ayuden a que Ate sea uno de los distritos más seguros, y eso lo vamos a lograr con capacidad, con articulación, con gestión.

Ate carece de ordenamiento territorial y las invasiones siguen creciendo. ¿Cuál es su propuesta?

Como alcaldesa del distrito voy a ir a poner orden, seguridad para mi distrito, porque ya no merecemos más desorden. Ahí es donde voy a indicar que necesitamos poner un alto, porque siguen creciendo las invasiones, sigue creciendo la necesidad del servicio de agua, de desagüe. Y ahí es donde nosotros hemos entrado a dar una propuesta concreta sobre el tema del agua y el desagüe. Vamos a crear, el primero de enero de 2027, una ordenanza donde esté la oficina técnica, esta oficina técnica va a crear los expedientes técnicos para que por fin puedan darle sus muros de contención, sus escaleras. Pero, ¿qué necesita nuestra gente? Hay mano de obra, pero necesita material, y nosotros les vamos a dotar de materiales. En un año vamos a dotar a 200 pueblos con mil bolsas de cemento, y eso va a ayudar a agilizar de forma rápida, con menos burocracia. Muchos me preguntan cómo lo voy a hacer, si estamos cansados de que nos den diez bolsitas, cien bolsitas, y después nos llamen para las marchas. Nosotros tenemos más de 300 millones de presupuesto en el distrito de Ate, si sacamos de ahí solamente 5 millones para 200 pueblos con mil bolsas de cemento, es factible, es posible, y eso va a ayudar a agilizar toda la burocracia. Muchos de nuestros dirigentes me dicen, "gané mi muro de contención en el presupuesto participativo, pero hoy me dicen que ya no lo pueden ejecutar por falta de presupuesto."

¿Es realizable esa propuesta?

Por supuesto que es realizable, son 5 millones de inversión para 200 pueblos en beneficio.

¿Cuáles serían los primeros lugares donde aplicaría esta propuesta?

Nuestro distrito está dividido en 7 zonas por 48 sectores, desde Salamanca hasta Huaycán, no vamos a comparar la necesidad que tiene Salamanca con la que tiene Huaycán. Vamos a empezar por todas las partes altas de la zona de Huaycán, por las zonas altas de Horacio Zevallos también, tenemos la zona 3, que es Túpac Amaru, y la zona 5, en Santa Clara, Hijos de Apurímac. En un par de años vamos a terminar beneficiando a 400 pueblos.

En la carretera central de Huaycán hay un paradero informal de buses que genera tráfico. ¿Va a permitir que siga o cuál es su propuesta?

¿Qué ha faltado ahí? Mano dura, orden, principio de autoridad, porque acá todo el mundo hace lo que quiere, lo que se le da la gana. Cuando hay principio de autoridad, ahí es donde realmente empiezan a decir, "alguien me está poniendo en orden, alguien me está poniendo al derecho." Y ahí vamos a llegar nosotros, porque también les vamos a dar alternativas. Si quieren tener un espacio, un terminal, bien, hay que tenerlo perfecto, la población lo necesita, pero también hay que darles las pautas, si tienen ingresos como empresa, cómprense un terreno amplio donde realmente puedan dar un beneficio y seguridad a quienes lo consumen, porque hoy en día esos espacios son inseguros, cualquiera sube ahí en la misma carretera y hay un choque que termina matando a personas.

¿Propone quitar ese terminal lo más pronto posible?

Yo propongo, primero, ser una alcaldesa con mucho diálogo, porque yo no soy de las personas que va de frente y sin diálogo los corta. Primero hacemos el diálogo, conversamos con ellos, les vamos a proponer que puedan tener un terreno más amplio, donde puedan trasladarse y tener mejores accesos. Pero si después de eso no entienden y continúan en lo mismo, ahí sí va a entrar la mano dura para tomar las acciones correspondientes.

Usted ha criticado a Franco Vidal por esta suerte de reelección encubierta. El alcalde López Aliaga está en la misma situación. ¿Por qué ellos no y Renovación Popular sí?

Nosotros, quienes somos del distrito de Ate, somos de Lima Este, hemos visto la cruda realidad en la que hemos vivido por muchísimos años. Alcaldes de Lima Metropolitana que han pasado y ninguno tuvo los pantalones suficientes para enfrentarse a esos grandes monstruos, y tuvo que llegar Rafael López Aliaga para poner orden. ¿Por qué vengo rápido aquí al centro de Lima? Porque la Ramiro Prialé me trae lo más práctico y viable. Ese acceso ha beneficiado a muchos pobladores de Lima Este. ¿Qué vemos? Resultados, acciones concretas. Ahí es donde necesitamos autoridades que hagan obras, pero que las cumplan al 100%, no como el que tenemos ahora en mi distrito, que hace una obra a medias como el Cerro Candela y deja casas flotando al riesgo de la población. La Ramiro Prialé, que se abrió hace más de 25 años, hoy todos los distritos quieren salir a ella, como el mío, que no está diseñado para eso, porque es una autopista de vía rápida. Pero la carretera central ha colapsado, y la Ramiro Prialé es una gran ayuda. Es una obra que también está a medias, por ejemplo, si Dios lo permite y gana Rafael López Aliaga en Lima Metropolitana, los de Huaycán vamos a tener un puente de acceso directo a la Ramiro Prialé, la conexión de la Javier Prado con la Ramiro Prialé. Yo soy madre de familia, tengo un hijo universitario, y para trasladarse a la universidad sufre cada día en un bus atollado, dos horas, una hora y media. Creo que es por el diseño de ciudad que se está proponiendo, una ciudad para carros y no un transporte público integrado, que no existe y no ha existido en la gestión de López Aliaga. Y ahí está pasando algo, la Línea 2, que no es solo competencia de Lima Metropolitana, sino también del Gobierno central, sigue estancada. ¿Qué vamos a hacer nosotros como gestores? Vamos a impulsar que la Línea 2 se active totalmente.

De acuerdo, pero la Prialé sigue siendo una obra dejada a medias. Cuál es su mensaje final

Señor Franco Vidal, usted no se siga escondiendo en la pantalla de su hijo, porque aquí lo que queremos los vecinos es seguridad. Y si usted quiere debatir, debata, aquí estamos listos para debatir sobre seguridad para nuestros vecinos. ¿Usted está dispuesto a darle seguridad a nuestras niñas, a nuestros niños del distrito de Ate?