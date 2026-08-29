HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela es “una gran victoria” y atraerá millonarias inversiones, según Marco Rubio

Donald Trump anunció el pacto como el "mayor acuerdo petrolero de la historia", asegurando que no generará costos para los contribuyentes de EE. UU. y duplicará reservas certificadas.

Chevron y Halliburton son candidatos a participar en las nuevas inversiones. Foto: AFP.
Chevron y Halliburton son candidatos a participar en las nuevas inversiones. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Marco Rubio calificó como una gran victoria el acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla participación mayoritaria de Washington sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas y, según el secretario de Estado estadounidense, podría generar cerca de US$100.000 millones en inversión privada para la economía venezolana.

El anuncio fue presentado por Donald Trump como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. El presidente estadounidense aseguró además que la operación no tendrá costo para los contribuyentes de su país y que permitirá más que duplicar sus reservas certificadas, calculadas en aproximadamente 38.000 millones de barriles.

TE RECOMENDAMOS

CÉSAR HILDEBRANDT Y SU CONTUNDENTE RESPUESTA A AMIGO DE KEIKO, DAMIÁN VALENZUELA | LA VERDAD A FONDO

Aunque las autoridades estadounidenses han destacado el volumen de crudo involucrado, todavía no se conocen públicamente todos los detalles de la operación. Trump no precisó cuáles serán los yacimientos incluidos, qué empresas participarán ni bajo qué mecanismo se materializará el control mayoritario estadounidense.

Fuentes citadas por Reuters señalaron que una de las alternativas evaluadas sería un sistema de arrendamiento mediante el cual determinados campos petroleros podrían ser subastados a productores estadounidenses. Este esquema, sin embargo, podría enfrentar cuestionamientos legales y constitucionales en Venezuela, debido al papel del Estado en las actividades estratégicas de la industria.

El acuerdo involucra una fracción de las reservas venezolanas, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, las mayores reservas probadas del mundo. Pese a esa magnitud, el país produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de su capacidad potencial, después de años de desinversión, problemas de gestión y sanciones internacionales.

PUEDES VER: "Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

lr.pe

Rubio y Hegseth negociaron con Delcy Rodríguez

Trump atribuyó el resultado a las gestiones de Marco Rubio y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes, según el mandatario, trabajaron en estrecha colaboración con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Rubio presentó el pacto como una muestra de la estrategia de política exterior de la Casa Blanca y de su agenda de Estados Unidos primero. El funcionario sostuvo que el acuerdo permitirá asegurar reservas estables de crudo, acceder a petróleo de bajo costo en el hemisferio y contribuir a una reducción de los precios de la gasolina estadounidense.

Chevron aparece como uno de los principales actores

Antes del anuncio, The Wall Street Journal había reportado que Chevron, la principal compañía estadounidense con operaciones activas en Venezuela, estaba entre las empresas que podrían participar en nuevas inversiones petroleras.

También aparece Halliburton en las negociaciones, mientras que ExxonMobil y ConocoPhillips permanecerían fuera del acuerdo por ahora, según el mismo medio.

El medio informó además que representantes de distintas petroleras podrían suscribir la próxima semana en Caracas un acuerdo de producción. En paralelo, se prevé un viaje del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a Venezuela.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Familias de presos políticos en Venezuela exigen acelerar las excarcelaciones anunciadas por Delcy Rodriguez

Familias de presos políticos en Venezuela exigen acelerar las excarcelaciones anunciadas por Delcy Rodriguez

LEER MÁS
Las lluvias en Venezuela desbordan el río Guaire y dejan vehículos atrapados en las avenidas de Caracas

Las lluvias en Venezuela desbordan el río Guaire y dejan vehículos atrapados en las avenidas de Caracas

LEER MÁS
Caracas queda bajo el agua tras intensas lluvias que dejan tres muertos y arrasan zonas afectadas por el sismo

Caracas queda bajo el agua tras intensas lluvias que dejan tres muertos y arrasan zonas afectadas por el sismo

LEER MÁS
Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

Por temor a que el Kremlin confisque su dinero para la guerra, rusos retiran miles de millones de sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

Tan feo como eficiente: Deep Orange 17, el vehículo solar creado por un grupo de estudiantes en Estados Unidos y una exclusiva marca de autos

LEER MÁS
La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

La joven colombiana de 26 años que creció en España y cada Navidad trabaja como ‘elfa’ en Finlandia: “Es común comer carne de reno”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

LEER MÁS
Con 18 años, Arya Satheesh desconcierta al mundo al crear una posible solución para eliminar microplásticos: utilizó ChatGPT en su proyecto ambiental y recibió US$12.500 por su innovadora propuesta

Con 18 años, Arya Satheesh desconcierta al mundo al crear una posible solución para eliminar microplásticos: utilizó ChatGPT en su proyecto ambiental y recibió US$12.500 por su innovadora propuesta

LEER MÁS
Buscan voluntarios para vivir y comer gratis en un santuario de Portugal: cuidarán perros, gatos y animales de granja 24 horas por semana

Buscan voluntarios para vivir y comer gratis en un santuario de Portugal: cuidarán perros, gatos y animales de granja 24 horas por semana

LEER MÁS
Iglesia católica gastó parte del dinero destinado a supervivientes de internados indígenas

Iglesia católica gastó parte del dinero destinado a supervivientes de internados indígenas

LEER MÁS
Expresidente de Ecuador Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de una empresa china

Expresidente de Ecuador Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de una empresa china

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025