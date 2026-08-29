Acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela es “una gran victoria” y atraerá millonarias inversiones, según Marco Rubio

Chevron y Halliburton son candidatos a participar en las nuevas inversiones. Foto: AFP.

Chevron y Halliburton son candidatos a participar en las nuevas inversiones. Foto: AFP.

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Marco Rubio calificó como una gran victoria el acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla participación mayoritaria de Washington sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas y, según el secretario de Estado estadounidense, podría generar cerca de US$100.000 millones en inversión privada para la economía venezolana.

El anuncio fue presentado por Donald Trump como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial. El presidente estadounidense aseguró además que la operación no tendrá costo para los contribuyentes de su país y que permitirá más que duplicar sus reservas certificadas, calculadas en aproximadamente 38.000 millones de barriles.

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Aunque las autoridades estadounidenses han destacado el volumen de crudo involucrado, todavía no se conocen públicamente todos los detalles de la operación. Trump no precisó cuáles serán los yacimientos incluidos, qué empresas participarán ni bajo qué mecanismo se materializará el control mayoritario estadounidense.

Fuentes citadas por Reuters señalaron que una de las alternativas evaluadas sería un sistema de arrendamiento mediante el cual determinados campos petroleros podrían ser subastados a productores estadounidenses. Este esquema, sin embargo, podría enfrentar cuestionamientos legales y constitucionales en Venezuela, debido al papel del Estado en las actividades estratégicas de la industria.

El acuerdo involucra una fracción de las reservas venezolanas, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, las mayores reservas probadas del mundo. Pese a esa magnitud, el país produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de su capacidad potencial, después de años de desinversión, problemas de gestión y sanciones internacionales.

Rubio y Hegseth negociaron con Delcy Rodríguez

Trump atribuyó el resultado a las gestiones de Marco Rubio y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes, según el mandatario, trabajaron en estrecha colaboración con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Rubio presentó el pacto como una muestra de la estrategia de política exterior de la Casa Blanca y de su agenda de Estados Unidos primero. El funcionario sostuvo que el acuerdo permitirá asegurar reservas estables de crudo, acceder a petróleo de bajo costo en el hemisferio y contribuir a una reducción de los precios de la gasolina estadounidense.

Chevron aparece como uno de los principales actores

Antes del anuncio, The Wall Street Journal había reportado que Chevron, la principal compañía estadounidense con operaciones activas en Venezuela, estaba entre las empresas que podrían participar en nuevas inversiones petroleras.

También aparece Halliburton en las negociaciones, mientras que ExxonMobil y ConocoPhillips permanecerían fuera del acuerdo por ahora, según el mismo medio.

El medio informó además que representantes de distintas petroleras podrían suscribir la próxima semana en Caracas un acuerdo de producción. En paralelo, se prevé un viaje del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a Venezuela.