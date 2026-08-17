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Caracas queda bajo el agua tras intensas lluvias que dejan tres muertos y arrasan zonas afectadas por el sismo

El desborde de quebradas y la crecida del río Guaire provocaron inundaciones en varias zonas de Caracas. Vehículos fueron arrastrados y decenas de familias resultaron afectadas.

Intensas lluvias en Caracas dejaron tres fallecidos, incluidos dos adolescentes, y causaron estragos en varias parroquias, así como el desbordamiento de quebradas
Intensas lluvias en Caracas dejaron tres fallecidos, incluidos dos adolescentes, y causaron estragos en varias parroquias, así como el desbordamiento de quebradas | AFP
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Las intensas lluvias que cayeron sobre Caracas durante la madrugada del 15 de agosto dejaron un saldo de tres personas fallecidas por el desborde de quebradas embauladas que rodean la ciudad. Dos de las víctimas eran adolescentes de 15 y 17 años arrastrados por una crecida en la parroquia La Vega, según confirmó el jefe de la policía del municipio Chacao, Alberto Prato. La tercera víctima fue una mujer de 49 años del sector El Peñón, en la parroquia Macarao, cuya vivienda fue arrollada por una corriente imprevista.

El fenómeno ocurre poco más de un mes después del doblete sísmico que golpeó a Venezuela el 24 de junio, catalogado como el desastre natural más grave del país en dos siglos, con más de 6.000 muertos y casi 20.000 desaparecidos. Las precipitaciones también provocaron el colapso de vías y afectaron cultivos en los estados Trujillo, Yaracuy, Amazonas y Táchira, además de generar inundaciones en La Candelaria, San Bernardino, Petare, Antímano y Caricuao.

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Las lluvias golpean a damnificados del sismo

En sectores como Santa Rosalía, cerca de un centenar de damnificados del sismo perdieron las carpas donde dormían desde el terremoto de junio, según información de los Bomberos del Distrito Capital. En la avenida Bolívar, en el centro de la ciudad, decenas de carpas quedaron inundadas y afectaron a varias familias que ya habían perdido sus hogares en el sismo.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, señaló que la ciudad se vio afectada "desde el primer momento" por la onda tropical que impactó a todas las parroquias. Los bomberos determinaron además el desalojo preventivo de 12 familias tras evaluar tres viviendas ubicadas en un terreno inclinado en la parroquia La Pastora. El río Guaire estuvo cerca de desbordarse y su corriente arrastró vehículos en zonas populares como Maracao y Ruiz Pineda, mientras se reportaron cortes parciales del servicio eléctrico en distintos puntos de la capital.

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Capriles denuncia "abandono" en zonas afectadas

El diputado opositor Henrique Capriles denunció el "abandono" del Gobierno en las comunidades golpeadas por las lluvias. "Vuelve a quedar en evidencia la vulnerabilidad y el abandono de muchas comunidades. Año tras año la misma emergencia cuando llueve, la misma exigencia, los mismos responsables", escribió en su cuenta de X.

El también excandidato presidencial indicó que en La Guaira, la zona más golpeada por el terremoto de junio, "muchas de las personas que todavía permanecen en carpas fueron afectadas por las lluvias". Añadió que esas familias "perdieron sus carpas, se les mojaron los colchones y lo poco que tenían" y que hoy "vuelven a enfrentar solos una emergencia".

Inameh prevé nuevas precipitaciones por onda tropical

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó el avance de la onda tropical número 38 hacia la Guayana Esequiba y el oriente del país, con desplazamiento a una velocidad media de 25 km/h. El organismo prevé nubosidad y precipitaciones variables en Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, los Andes y Zulia, además de lluvias dispersas en Miranda, Guárico, Yaracuy y Lara.

El Inameh también monitorea dos nuevos sistemas que avanzan desde el Atlántico central, la Onda Tropical número 39, con llegada estimada entre el 21 y 22 de agosto, y la número 40, prevista entre el 26 y 27 de agosto.

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