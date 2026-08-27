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El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva al comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Antonio Canales Moscoso (57), por desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado, tras negarse a ser intervenido por invadir la vía exclusiva del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres. El efectivo también deberá pagar S/5.000 de reparación civil.

Según la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte, el incidente se produjo en mayo pasado, luego de que personal policial le pidiera a Canales detenerse al advertir que conducía indebidamente un vehículo particular por el carril exclusivo del sistema de buses, mientras manipulaba su teléfono, a la altura de la estación Parque del Trabajo.

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Desobediencia a la autoridad

Durante el juicio oral, la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo sostuvo que el sentenciado desobedeció las órdenes legítimamente impartidas por el efectivo interviniente y argumentó ser comandante, mientras se resistía a acatar las disposiciones.

Asimismo, el comandante PNP expresó frases denigrantes que denotaron el quebrantamiento deliberado al principio de autoridad. Ante la flagrancia, fue detenido y trasladado a la dependencia policial del sector.

Para demostrar la culpabilidad de Canales, el despacho fiscal sustentó como principales pruebas el acta de intervención policial y las declaraciones de los efectivos intervinientes, así como la transcripción de los videos de la intervención, la inspección técnico policial, entre otros elementos.

Condena se obtuvo en tres meses

La Fiscalía resaltó que la sentencia contra Canales se obtuvo en tres meses debido a que lograron que el Poder Judicial apruebe la incoación de proceso inmediato y dicte prisión preventiva por cuatro meses contra el comandante. "De este modo, se aceleró el proceso sobre la base de las pruebas recogidas para iniciar un juicio inmediato", expresó la entidad.