Consulta tu local de votación para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026

La ONPE habilitó portal para consultar tu local de votación para estas ERM 2026. Foto: difusión

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la plataforma digital para que los ciudadanos consulten su local de votación de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el próximo 4 de octubre.

"Recuerda que tu local de votación estará ubicado en el mismo distrito que figuraba en tu DNI al cierre del padrón electoral", indicó la ONPE a través de un comunicado en Facebook.

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Cómo consultar el local de votación

Los electores deben ingresar a la web oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y digitar su número de DNI. El sistema entrega de forma automática el local que corresponde a cada ciudadano.

El mismo enlace permite verificar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa. El procedimiento requiere solo el número de DNI y muestra los nombres de titulares y suplentes que integrarán cada mesa de sufragio.

¿Qué funciones cumple un miembro de mesa?

Los ciudadanos designados como miembros de mesa deben instalar y organizar la mesa, verificar la documentación de los votantes y facilitar el proceso de votación. Tras el cierre de las urnas, asumen el escrutinio, el conteo de votos y el llenado de actas según los procedimientos establecidos por la ONPE.

La entidad implementó jornadas de capacitación previas a la elección para que los designados conozcan el manejo del material electoral y resuelvan dudas sobre el proceso.

Pago y sanciones para miembros de mesa

La ONPE precisó que cumplir esta función es obligatorio. Los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 una vez completada la capacitación y las funciones del día de la votación.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no se presenten sin justificación recibirán una multa de S/275, monto equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.