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Josetty Hurtado insulta y pierde los papeles luego de que le recordaran que su padre Andrés Hurtado está preso: "Qué idi..."

Josetty Hurtado reaccionó contra usuarios que cuestionaron su silencio sobre Andrés Hurtado durante una entrevista y respondió con dureza a quienes también criticaron su identidad y doble nacionalidad.

Josetty Hurtado evita referirse al complicado caso de su padre Andrés Hurtado. Foto: Composición LR/Captura/'X'/Instagram
Josetty Hurtado evita referirse al complicado caso de su padre Andrés Hurtado. Foto: Composición LR/Captura/'X'/Instagram
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Josetty Hurtado volvió a estar en el centro de la atención luego de participar en el podcast 'Detrás de las redes sociales', espacio en el que habló sobre su trayectoria profesional y las experiencias que ha vivido desde pequeña. La entrevista, sin embargo, generó comentarios en redes sociales debido a que no abordó la situación legal de su padre, conocido como 'Chibolín'.

Ante los cuestionamientos, la influencer decidió responder directamente a algunos usuarios que le exigían referirse al caso judicial que enfrenta su progenitor. La también actriz explicó que la conversación estaba enfocada en su propia historia y sostuvo que, al tratarse de personas adultas, cada integrante de su familia responde por sus propios asuntos.

PUEDES VER: Josetty Hurtado, hija de Chibolín, presume la compra de lujoso departamento en zona exclusiva de Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

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Josetty Hurtado responde fuerte tras cuestionamientos por su padre Chibolín

Durante la entrevista, Josetty Hurtado recibió comentarios de internautas que consideraron que debía mencionar que Andrés Hurtado se encuentra en prisión. Una usuaria identificada como Julissa escribió: "Ay, por favor, su padre está en la cárcel por muchas cosas". La respuesta de la influencer fue contundente: "Julissa, estamos hablando de mí. Somos adultos todos. Esta es mi experiencia de vida".

Otro usuario insistió en que debía reconocer públicamente la situación de su padre y le escribió: "Di que tu padre está preso". Frente a esta nueva provocación, Josetty mantuvo su postura y contestó: "Estamos hablando de mí y de dónde yo empecé. Esta es mi vida".

Los comentarios no se limitaron a la situación de Chibolín. La influencer también fue cuestionada por su vínculo con el Perú. Una persona afirmó en redes sociales: "Disculpen, pero ella no se siente orgullosa de ser peruana". Josetty Hurtado reaccionó con mayor dureza y rechazó tajantemente esa interpretación sobre su identidad.

"Qué idiota realmente. Una gran mentira, que tú te sientas frustrada, porque yo tenga doble nacionalidad y me sienta agradecida con este país y las tantas oportunidades que se me da no es mi culpa, anda a trabajar, tus traumas con tu psicólogo", respondió la hija de Andrés Hurtado.

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Andrés Hurtado preso: ¿por qué el popular Chibolín está tras las rejas?

Andrés Hurtado se encuentra en prisión mientras afronta una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho. El caso judicial cobró fuerza a mediados de 2024 y también involucra a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei.

Según la acusación mencionada en el artículo, Chibolínhabría intervenido junto con Elizabeth Peralta para gestionar la devolución de cuatro lingotes de oro que habían sido incautados a Javier Miu Lei. Dicha actuación habría ocurrido a cambio de una contraprestación económica.

Las investigaciones sostienen que por esa presunta gestión ilícita se habría entregado un soborno cercano al millón de dólares.

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