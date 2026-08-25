Familias de presos políticos en Venezuela exigen acelerar las excarcelaciones anunciadas por Delcy Rodriguez

Familiares de presos políticos se manifestaron en Caracas exigiendo la publicación de una lista oficial de liberaciones tras el anuncio de 131 excarcelaciones | AFP

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Familiares de presos políticos protestaron en el centro de Caracas para reclamar celeridad en las excarcelaciones anunciadas por el gobierno interino de Venezuela. La movilización ocurrió diez días después de que la administración de Delcy Rodríguez informara la liberación de 131 personas como parte de una amnistía aprobada en febrero. Los allegados denuncian que el proceso avanza con lentitud y sin transparencia.

Mayra Morales, hermana de un condenado por el caso Gedeón, exigió durante la protesta la divulgación de la lista oficial. “Dijeron que iban a liberar 131, no fueron liberados, exigimos que publiquen la lista de los presos políticos que están liberando, exigimos la libertad inmediata de todos”, declaró. Los manifestantes, vestidos con camisetas blancas, marcharon hacia el Ministerio del Interior y entregaron un escrito ante el Ministerio Público para pedir la excarcelación de unas 300 personas.

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Foro Penal verifica menos liberaciones que el Gobierno

La organización no gubernamental Foro Penal contabilizó hasta la semana pasada 81 excarcelaciones, una cifra inferior a la anunciada por las autoridades. María Altagracia Vásquez, hermana de un detenido, cuestionó el ritmo del proceso. “Me parece que ha sido muy, muy lento. No es transparente, porque hablan de unos números que no son reales”, afirmó.

El gobierno interino asegura que desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero fueron liberados 1.046 presos políticos. La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, contabiliza 105 excarcelaciones en la última ronda. Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la oposición en el diálogo, insistió en que “en un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos”.

Cabello niega que el tema esté en el diálogo

El ministro del Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó que las liberaciones formen parte de la negociación con la oposición. “Jamás se han tocado esos temas dentro de la mesa”, dijo en rueda de prensa. El funcionario agregó que las excarcelaciones responden a una revisión interna del Ejecutivo y no a presiones externas.

Los manifestantes identificaron a Cabello como una piedra en el zapato que imposibilita el avance de las liberaciones. Una barrera policial y un cerco metálico les impidieron el paso hacia la sede ministerial. Aun así, los familiares corearon consignas como “Los presos políticos no son negociación” y “Delcy libera, la familia los espera”.

Madres denuncian muerte de deportados en La Guaira

En paralelo, madres de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos denunciaron la muerte de sus hijos en un centro de detención provisional ubicado en La Guaira. El edificio colapsó durante los sismos del 24 de junio, que dejaron 6.509 fallecidos. Allí permanecían retenidos 146 migrantes que habían llegado horas antes, vigilados por agentes de inteligencia.

Oswadelis Núñez, madre de Daniel Alejandro Núñez Ramírez, cuestionó las condiciones de reclusión. “Mi hijo no tenía antecedentes penales ni en Estados Unidos, ni en Venezuela. ¿Qué hacían en una detención indebida?”, reclamó. Según su relato, las autoridades impidieron la salida de los migrantes durante el doble sismo y no existía un plan de evacuación. “Esto no se va a quedar así”, advirtió.