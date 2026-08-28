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Gisela Valcárcel acepta juntarse con Magaly Medina, pero le exige inesperadas condiciones: “En mi casa y por mi streaming”

Gisela Valcárcel habló sobre la posibilidad de reunirse con Magaly Medina, su archienemiga, aunque aclaró que el esperado encuentro tendría que realizarse bajo sus propias condiciones.

Gisela Valcárcel estuvo como invitada en el podcast de María Pía Copello. Foto: Composición LR/Youtube.
Gisela Valcárcel estuvo como invitada en el podcast de María Pía Copello. Foto: Composición LR/Youtube.
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Gisela Valcárcel volvió a ser consultada sobre un posible encuentro con su archienemiga Magaly Medina y, esta vez, no cerró la puerta a un eventual junte. La ‘señito’ fue interrogada por María Pía Copello durante el streaming ‘Sin +Que Decir’, donde fue invitada, y dejó claro que estaría dispuesta a evaluar la propuesta si recibe una invitación.

Sin embargo, Gisela sorprendió al revelar que tendría condiciones para aceptar este esperado cara a cara con la comunicadora. La rubia planteó que la conversación se realice en su casa y a través de su propio streaming.

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Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina

La posibilidad de un encuentro entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina surgió durante una conversación en ‘Sin +Que Decir’. María Pía Copello le preguntó directamente a la conductora si estaría dispuesta a sentarse frente a la polémica figura de ATV, considerando que recientemente su hija, Ethel Pozo, fue entrevistada por la ‘urraca’.

Ante la pregunta, la ‘señito’ dejó abierta la posibilidad y señaló que podría considerar una invitación de Magaly. No obstante, aclaró que hasta el momento no existe una convocatoria concreta para que ambas tengan este esperado encuentro.

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La condición de Gisela para juntarse con Magaly

Aunque no descartó conversar con Magaly Medina, Gisela Valcárcel dejó claro que preferiría tener el control del escenario. La conductora planteó inicialmente la posibilidad de invitar a la periodista a su espacio digital y finalmente fue contundente al establecer dónde y cómo le gustaría que ocurriera: “En mi casa y por mi streaming”.

La propuesta llega después de que Ethel Pozo se sentara con Magaly Medina en su podcast y hablara sobre distintos aspectos de su vida y de la relación con su madre. Ese acercamiento volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que algún día Gisela y Magaly tengan un cara a cara.

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