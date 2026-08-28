Desde la cárcel, el asesor Fernando Cerimedo niega haber tenido algún poder en el Gobierno de Rodrigo Paz

El consultor prometió esclarecer las mentiras en su contra tras el avance del proceso judicial. Foto: RRSS

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El consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia, volvió a pronunciarse sobre su relación con el presidente Rodrigo Paz y rechazó las acusaciones que lo relacionan con presuntas gestiones irregulares. En una carta difundida desde la cárcel de Palmasola, aseguró que su participación no le otorgaba facultades para representar al Gobierno ni a la familia presidencial.

El mensaje fue difundido el último jueves por sus abogados y se conoció un día después de que Paz hablara públicamente sobre el vínculo con el consultor. El presidente boliviano reconoció que Cerimedo colaboró durante su campaña electoral y en los primeros meses de su administración, aunque negó que haya sido funcionario, asesor personal o representante oficial de la Presidencia.

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"Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz", escribió al comienzo de su carta, según el texto difundido por medios. El consultor explicó que decidió escribir porque "necesitaba enviarle un mensaje a la prensa".

"Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones. Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario", afirmó.

También rechazó las acusaciones sobre supuestos negocios vinculados con el entorno presidencial. "Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente", escribió, antes de expresar su respaldo a la primera dama, María Elena Urquidi.

Cerimedo resumió su posición con otra frase de la carta: "Las mentiras y chismes no constituyen hechos".

"La verdad saldrá a la luz"

Cerimedo cerró su mensaje con una promesa de responder a las acusaciones cuando avance el proceso judicial. Desde Palmasola, sostuvo que espera que la investigación permita esclarecer los hechos y cuestionó la información que, según su versión, fue difundida en su contra.

"Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno", concluyó.

De este modo, el consultor volvió a defender su vínculo con Paz, pero negó haber ejercido autoridad institucional o representado al mandatario y a su familia. Su carta se suma a la creciente controversia política y judicial que rodea su detención en Bolivia.