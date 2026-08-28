HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fuerza Popular: aportes privados no identificables superan los 2 millones de soles

Los depósitos, algunos superiores a S/ 400.000, fueron registrados entre abril y junio de este año a través de cuentas del Banco de la Nación, bajo una modalidad permitida por la legislación vigente.

Lista de aportantes presentada por Fuerza Popular ante la ONPE fue revelada | Composición: LR.
Lista de aportantes presentada por Fuerza Popular ante la ONPE fue revelada | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Fuerza Popular registró S/ 2.135.691 en aportes privados ingresados a través de cuentas del Banco de la Nación como parte de su financiamiento privado. La cifra —revelada por Latina Noticias y corroborada por La República— representa la mayor parte porcentual de los ingresos reportados por el partido de Keiko Fujimori ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Únete a nuestro canal de política y economía

Algunos de estos montos anónimos superan los S/ 400.000 y fueron ingresados entre abril y junio de este año. La confidencialidad de los aportes está contemplada en la Ley N.° 32.254, aprobada por el Congreso pasado, que permite, entre otras cosas, que los reportes de la ONPE no revelen la identidad de quienes realizan estos depósitos.

TE RECOMENDAMOS

AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

lr.pe

Otros aportes no confidenciales

En total, los aportes privados a Fuerza Popular superan los S/ 4.000.000. Sin embargo, no todas las cifras son anónimas. Personajes vinculados al partido, como José Chlimper, Rosangella Barbarán, Cecilia Chacón, entre otros, aparecen en la lista de aportantes.

PUEDES VER: Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido este viernes 28 ante el Congreso

lr.pe

En el caso de Chlimper Ackerman, destacan aportes que superan las decenas de miles de soles. Solo el 6 de abril de 2026, el empresario y exministro aportó S/ 34.210 por concepto de alquiler y alimentos, además de otros S/ 35.400 por servicios de publicidad. El empresario registra, asimismo, otros dos aportes superiores a los S/ 20.000 por concepto de logística.

Otro aportante identificado que aparece en múltiples ocasiones es Fernando Donayre Raborg. Donayre Raborg, cuyas donaciones son por concepto de publicidad, entregó al partido naranja una cifra superior a los S/ 200.000, también entre abril y junio de este año.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

LEER MÁS
Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido este viernes 28 ante el Congreso

Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido este viernes 28 ante el Congreso

LEER MÁS
Gobernadores exhortan a Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas

Gobernadores exhortan a Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

LEER MÁS
Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido este viernes 28 ante el Congreso

Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido este viernes 28 ante el Congreso

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

Gobierno de Keiko Fujimori insiste en el estado de emergencia: decretan medida en Lima y Callao por 60 días

LEER MÁS
Gobernadores exhortan a Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas

Gobernadores exhortan a Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas

LEER MÁS
Esposa de Luis Galarreta trabaja en el Congreso: Declaración Jurada de María Luisa Carrillo confirma su vínculo

Esposa de Luis Galarreta trabaja en el Congreso: Declaración Jurada de María Luisa Carrillo confirma su vínculo

LEER MÁS
Keiko Fujimori cierra su primer mes de gobierno con más de 150 homicidios, según Sinadef

Keiko Fujimori cierra su primer mes de gobierno con más de 150 homicidios, según Sinadef

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025