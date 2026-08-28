Fuerza Popular: aportes privados no identificables superan los 2 millones de soles

Lista de aportantes presentada por Fuerza Popular ante la ONPE fue revelada | Composición: LR.

Lista de aportantes presentada por Fuerza Popular ante la ONPE fue revelada | Composición: LR.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Fuerza Popular registró S/ 2.135.691 en aportes privados ingresados a través de cuentas del Banco de la Nación como parte de su financiamiento privado. La cifra —revelada por Latina Noticias y corroborada por La República— representa la mayor parte porcentual de los ingresos reportados por el partido de Keiko Fujimori ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Algunos de estos montos anónimos superan los S/ 400.000 y fueron ingresados entre abril y junio de este año. La confidencialidad de los aportes está contemplada en la Ley N.° 32.254, aprobada por el Congreso pasado, que permite, entre otras cosas, que los reportes de la ONPE no revelen la identidad de quienes realizan estos depósitos.

TE RECOMENDAMOS AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Otros aportes no confidenciales

En total, los aportes privados a Fuerza Popular superan los S/ 4.000.000. Sin embargo, no todas las cifras son anónimas. Personajes vinculados al partido, como José Chlimper, Rosangella Barbarán, Cecilia Chacón, entre otros, aparecen en la lista de aportantes.

PUEDES VER: Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido este viernes 28 ante el Congreso

En el caso de Chlimper Ackerman, destacan aportes que superan las decenas de miles de soles. Solo el 6 de abril de 2026, el empresario y exministro aportó S/ 34.210 por concepto de alquiler y alimentos, además de otros S/ 35.400 por servicios de publicidad. El empresario registra, asimismo, otros dos aportes superiores a los S/ 20.000 por concepto de logística.

Otro aportante identificado que aparece en múltiples ocasiones es Fernando Donayre Raborg. Donayre Raborg, cuyas donaciones son por concepto de publicidad, entregó al partido naranja una cifra superior a los S/ 200.000, también entre abril y junio de este año.