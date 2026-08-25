Investigadores han descubierto PelV-1, un virus gigante del océano Pacífico Norte que posee el apéndice más largo entre los virus conocidos, desafiando la anatomía viral previa. | Foto: Gajigan & Steward/National Geographic

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En las aguas iluminadas del océano Pacífico Norte, investigadores identificaron una partícula viral cuya anatomía desafía lo conocido hasta ahora. Se trata de PelV-1, un virus gigante que infecta a un microorganismo marino y posee el apéndice más largo descrito en esta clase de agentes, según un estudio difundido en bioRxiv y disponible también en PubMed Central.

El hallazgo abre una nueva ventana al mundo microscópico que regula parte de la vida oceánica. Mediante imágenes de alta resolución y análisis genéticos, compartidas por National Geographic, los especialistas observaron una estructura desproporcionada que posiblemente ayuda a localizar células susceptibles de infección en una región caracterizada por la escasez de nutrientes y organismos.

¿Cómo es PelV-1, el virus gigante con una cola 11 veces mayor que su cuerpo?

Investigadores aislaron el virus PelV-1 y a su hospedador de una muestra de agua recogida a 25 metros de profundidad en la estación ALOHA, dentro del Giro Subtropical del Pacífico Norte. El microbio afectado pertenece al género Pelagodinium, un dinoflagelado microscópico del fitoplancton. Tras cultivar ambas especies, el equipo utilizó microscopía electrónica para rastrear las distintas fases de la infección.

Micrografías SEM y TEM muestran la fijación de la cola en el sistema PelV1 de Pelagodinium durante la infección temprana. Foto: bioRxiv

Los análisis mostraron una cápside —la cubierta genómica— de unos 200 nanómetros de diámetro. De un extremo surge una prolongación fina de 30 nanómetros de ancho que alcanza hasta 2,3 micrómetros: más de 11 veces la dimensión del núcleo viral. En el lado opuesto destaca una protuberancia más gruesa ligada a una abertura estrellada por donde se presume que inyecta su ADN.

Su genoma integra cerca de 459.000 pares de bases, 467 posibles genes codificantes y nueve de ARN de transferencia, con secuencias ligadas a procesos metabólicos y captación lumínica. “Esto sugiere que los virus gigantes pueden influir no solo en el metabolismo del hospedador, sino también en su comportamiento”, señalan los autores del trabajo, el cual se difundió como preimpresión pendiente de revisión por pares.

¿Es el virus PelV-1 una amenaza para los océanos o solo utiliza su cola para adherirse al plancton?

Las capturas fotográficas muestran una extensión alargada sobre el dinoflagelado Pelagodinium durante el inicio de la infección. Tras ese registro visual, diversos analistas estiman un papel ligante para esta extremidad: incrementaría el área operativa de PelV-1, facilitando el hallazgo de un hospedador en la inmensidad del océano Pacífico. Por ahora, aún no se ha demostrado que actúe como un arpón ni que inyecte directamente el genoma, como sucede con algunos bacteriófagos.

Los científicos detectaron esa partícula viral gigante en aguas residuales austriacas. Foto: National Geographic

Un indicio adicional surgió tras revisar los especímenes formados dentro del fitoplancton atacado. Aquellas entidades carecían de la prolongación, de modo que se evalúa un acoplamiento posterior al abandono de la célula receptora. Esa explicación continúa bajo evaluación y será necesario realizar experimentos adicionales para determinar cuándo se desarrolla la estructura y cuál es su función exacta.

Dicha entidad no afecta la salud humana, fauna terrestre ni vegetación, dado su enfoque exclusivo hacia microorganismos marinos. Tampoco corresponde calificarlo como una amenaza para los océanos: los virus del fitoplancton forman parte natural de los ecosistemas y participan en el control de poblaciones microscópicas, el reciclaje de nutrientes y el movimiento del carbono. Si bien se ignora su impacto ecológico final, investigarlo revelará cómo estas dinámicas alteran las redes tróficas y el flujo biogeoquímico marino.