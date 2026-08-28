Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval
Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: descubre las predicciones de Jhan Sandoval para Aries, Tauro, Géminis y los 12 signos en amor, trabajo y salud.
- HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este jueves 27 de agosto
- Horóscopo Zodiacal
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto? Jhan Sandoval presenta sus predicciones para los 12 signos del zodiaco, desde Aries hasta Piscis, con las principales novedades que podrían presentarse durante la jornada en el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida. Revisa qué te deparan los astros y encuentra la predicción correspondiente a tu signo.
Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: predicciones para tu signo:
- Aries: A pesar de las complicaciones que puede generarte ese proceso documentario, los resultados serán los esperados, todo terminará a tu favor. En el amor, toma la decisión y busca acercarte.
- Tauro: Te cuesta escuchar y entender los motivos de esa persona por el nivel de decepción que tienes. Intenta recuperar la calma y accede a esa conversación. Ambas partes lo necesitan para estar mejor.
- Géminis: Ese viaje o traslado podría complicarse debido a un tema documentario. Tendrás que consultar a una persona especializada si deseas resolver y avanzar. En el amor, llega una nueva ilusión.
- Cáncer: Recibirás una respuesta negativa que podría afectarte emocionalmente, pero sé paciente, el mal momento pasará y todo finalmente saldrá a tu favor. En el amor, vuelve alguien del pasado.
- Leo: Estás por iniciar una actividad que será muy positiva a nivel laboral. En lo económico, cuidado con las inversiones que realices, es posible que inviertas y no veas el retorno que estás esperando.
- Virgo: Brillarás por tus conocimientos, esto podría generar celos y envidias a tu alrededor. En el amor, no desesperes por la distancia que ha tomado esa persona. Luego recapacitará y se acercará.
- Libra: Esa propuesta que estás por recibir no te resultará interesante y la descartarás. Encontrarás otra manera de llegar a tus objetivos. En el amor, sé constante o esa persona se alejará.
- Escorpio: Te sientes envuelto en un problema que no puedes resolver y te está faltando orientación para encontrar las salidas correctas. Es momento de buscar asesoría. No te detengas, avanza.
- Sagitario: Un familiar te exigirá hacerte cargo de algo que consideras no es tu obligación y esto podría generar un conflicto que debes de evitar. En el amor, aumenta la pasión y los celos, contrólate.
- Capricornio: Habrá distracción y temas poco importantes en tu mente. Céntrate en lo que realmente tienes que hacer, las horas pasan muy rápido y no puedes detenerte. Se aproxima un viaje.
- Acuario: Nadie compite contigo, pero el éxito de un compañero despertará cierto ánimo competitivo que te impulsará a ser más exigente y perfeccionista. En el amor, llega una nueva conquista.
- Piscis: La sobrecarga laboral ha desgastado tu fuerza y tendrás la sensación de no avanzar. Necesitas darte un respiro y descansar. Estás por recibir una oferta laboral que cambiaría este panorama.