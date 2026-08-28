Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval

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¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto? Jhan Sandoval presenta sus predicciones para los 12 signos del zodiaco, desde Aries hasta Piscis, con las principales novedades que podrían presentarse durante la jornada en el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida. Revisa qué te deparan los astros y encuentra la predicción correspondiente a tu signo.

Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: predicciones para tu signo: