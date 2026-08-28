HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval

Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: descubre las predicciones de Jhan Sandoval para Aries, Tauro, Géminis y los 12 signos en amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto? Jhan Sandoval presenta sus predicciones para los 12 signos del zodiaco, desde Aries hasta Piscis, con las principales novedades que podrían presentarse durante la jornada en el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida. Revisa qué te deparan los astros y encuentra la predicción correspondiente a tu signo.

Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: predicciones para tu signo:

  • Aries: A pesar de las complicaciones que puede generarte ese proceso documentario, los resultados serán los esperados, todo terminará a tu favor. En el amor, toma la decisión y busca acercarte.
  • Tauro: Te cuesta escuchar y entender los motivos de esa persona por el nivel de decepción que tienes. Intenta recuperar la calma y accede a esa conversación. Ambas partes lo necesitan para estar mejor.
  • Géminis: Ese viaje o traslado podría complicarse debido a un tema documentario. Tendrás que consultar a una persona especializada si deseas resolver y avanzar. En el amor, llega una nueva ilusión.
  • Cáncer: Recibirás una respuesta negativa que podría afectarte emocionalmente, pero sé paciente, el mal momento pasará y todo finalmente saldrá a tu favor. En el amor, vuelve alguien del pasado.
  • Leo: Estás por iniciar una actividad que será muy positiva a nivel laboral. En lo económico, cuidado con las inversiones que realices, es posible que inviertas y no veas el retorno que estás esperando.
  • Virgo: Brillarás por tus conocimientos, esto podría generar celos y envidias a tu alrededor. En el amor, no desesperes por la distancia que ha tomado esa persona. Luego recapacitará y se acercará.
  • Libra: Esa propuesta que estás por recibir no te resultará interesante y la descartarás. Encontrarás otra manera de llegar a tus objetivos. En el amor, sé constante o esa persona se alejará.
  • Escorpio: Te sientes envuelto en un problema que no puedes resolver y te está faltando orientación para encontrar las salidas correctas. Es momento de buscar asesoría. No te detengas, avanza.
  • Sagitario: Un familiar te exigirá hacerte cargo de algo que consideras no es tu obligación y esto podría generar un conflicto que debes de evitar. En el amor, aumenta la pasión y los celos, contrólate.
  • Capricornio: Habrá distracción y temas poco importantes en tu mente. Céntrate en lo que realmente tienes que hacer, las horas pasan muy rápido y no puedes detenerte. Se aproxima un viaje.
  • Acuario: Nadie compite contigo, pero el éxito de un compañero despertará cierto ánimo competitivo que te impulsará a ser más exigente y perfeccionista. En el amor, llega una nueva conquista.
  • Piscis: La sobrecarga laboral ha desgastado tu fuerza y tendrás la sensación de no avanzar. Necesitas darte un respiro y descansar. Estás por recibir una oferta laboral que cambiaría este panorama.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval

Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este miércoles 26 de agosto

➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este miércoles 26 de agosto

LEER MÁS
➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este martes 25 de agosto

➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este martes 25 de agosto

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval

Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025