Marco Sifuentes revela tres viajes al extranjero de Ministro José Antonio Chang con excongresista Tania Ramírez

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El periodista Marco Sifuentes expuso en su programa 'La Encerrona' una serie de coincidencias en los viajes internacionales realizados por el ministro de Educación, José Antonio Chang, y la excongresista de Fuerza Popular Tania Ramírez. Según la información presentada, ambos habrían salido del país en las mismas fechas y con los mismos destinos en tres oportunidades.

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La revelación se produce luego de que Chang, quien asumió la titularidad del Ministerio de Educación el 28 de julio de 2026, designara a Ramírez como representante del Minedu en el directorio de la Derrama Magisterial. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 440-2026-MINEDU.

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Viajes de José Antonio Chang y Tania Ramírez

Durante la emisión de 'La Encerrona', Sifuentes se refirió a la exparlamentaria y recordó algunos de los cuestionamientos que ha enfrentado durante su trayectoria política.

"¡Otro ampay! Los viajecitos del Ministro de Educación con una excongresista y no cualquier congresista, es nada menos que Tania Ramírez, recordad fujimorista a la que muchos llamaban 'tendera', recordando su arresto por llevarse productos del supermercado Metro, congresista tiktokera famosa, acusada de plagio", inició.

se vinculan los viajes con la reciente designación de Ramírez en la Derrama Magisterial. Cabe precisar que la resolución del Minedu confirma que la excongresista fue nombrada representante del sector en el directorio de dicha institución.

"El problema es que a los pocos días de haber sido nombrado Ministro, Chang decidió nombrar a Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación en el Directorio de la Derrama Magisterial, un cargo que, gracias a un cambio aprobado por ella misma y su bancada en el Congreso, paga hasta 22.000 soles", sostuvo.

La remuneración señalada corresponde a una dieta que puede alcanzar los S/ 22.000 mensuales, de acuerdo con reportes sobre el cambio normativo aplicado a los integrantes del directorio de la Derrama Magisterial.

Estos son los tres viajes que habrían compartido Chang y Ramírez

De acuerdo con la información expuesta por Sifuentes, el primer viaje que habría coincidido entre ambos tuvo como destino Estados Unidos y se produjo entre el 21 y el 28 de agosto de 2025.

El segundo desplazamiento también habría sido a Estados Unidos. Según la denuncia periodística, Chang y Ramírez coincidieron nuevamente entre el 26 de septiembre y el 22 de octubre de 2025. El tercer viaje señalado tuvo como destino Panamá y habría ocurrido entre el 19 y el 23 de junio de 2026.

"Esto no fuera un problema sino fuera porque Carlos Navea de 'Beto a saber' encontró tres viajes internacionales juntos, primero a EEUU desde el 21 a 28 de agosto del año pasado. Después casi un mes otra vez a EEUU del 26 de septiembre al 22 de octubre, un mes en el que la señora siguió votando a la distancia en el Congreso. El tercer viaje fue a Panamá, del 19 al 23 de junio de este año, un viaje relampago y al parecer de shopping porque ella luego se lució en las redes con un bolso Louis Vuitton, un reloj Cartier y el brazo de un misterioso acompañante en la foto, que también lucía un reloj del mismo modelo y buscamos una foto del Ministro Chang en una actividad con Keiko Fujimori... lo encontramos luciendo un reloj Cartier, valorizado en 17.000 dólares...", manifestó Sifuentes.

La coincidencia de los desplazamientos también fue reportada por otros medios a partir de los registros migratorios, que señalan que ambos registraron las mismas fechas de salida y retorno en tres viajes internacionales.