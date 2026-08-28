Muere Harald V, rey de Noruega, a los 89 años

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Harald V, rey de Noruega, murió este viernes 28 de agosto a los 89 años, según informó la Casa Real. El monarca falleció a las 6.35 a. m. en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía hospitalizado.

El rey había sido ingresado el pasado 17 de agosto mientras recibía tratamiento por una enfermedad sanguínea. Un día antes de su muerte, el Palacio Real informó que su estado era extremadamente grave.

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Harald V murió tras varios días hospitalizado en Oslo

De acuerdo con información difundida por el Palacio Real, el rey Harald V recibía tratamiento por una infección bacteriana en la sangre y, posteriormente, señalaron que también estaba siendo tratado por anemia hemolítica.

En los últimos años, el monarca había enfrentado diversos problemas de salud. En 2024 fue hospitalizado mientras se encontraba en Malasia debido a una infección y recibió inicialmente un marcapasos temporal. Posteriormente, ya en Noruega, se le colocó un dispositivo permanente.

Pese a sus problemas de salud, Harald descartó abdicar en 2024 y señaló que su juramento como rey era de por vida. En ese momento también anunció que reduciría su participación en algunos actos oficiales.

Harald V deja un reinado de más de tres décadas

Harald V asumió el trono en 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V. Permaneció como jefe de Estado durante más de 35 años y, al momento de su fallecimiento, era el monarca reinante de mayor edad de Europa

Uno de los episodios más relevantes de su reinado ocurrió después de los atentados del 22 de julio de 2011, cuando Anders Behring Breivik asesinó a 77 personas en Oslo y en la isla de Utøya. Tras los ataques, Harald pronunció un discurso en el que defendió la democracia y una sociedad noruega abierta.

Durante sus últimos años, el rey redujo algunas de sus actividades oficiales debido a sus problemas de salud. Su hijo, el entonces príncipe heredero Haakon, asumió en varias ocasiones funciones cuando el monarca no podía ejercerlas.

Haakon VIII asume el trono tras la muerte de su padre

El príncipe heredero Haakon, de 53 años, se convirtió en rey tras la muerte de Harald V. La sucesión se produjo automáticamente y su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, pasó a ser la heredera al trono.

En tanto, Noruega inició el proceso oficial de duelo tras el fallecimiento de Harald. El funeral de Estado y los actos de despedida se realizarán posteriormente, mientras que los restos del monarca serían sepultados en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, según la información difundida sobre la transición de la Corona.