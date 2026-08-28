Asesinan a dirigente comunal en San Juan de Miraflores: sicarios disparan 14 veces contra local en Pamplona II

La Policía Nacional del Perú investiga el incidente, que tuvo lugar aproximadamente a la 1:30 p. m. y dejó a dos integrantes de serenazgo coordinando con efectivos policiales. | Foto: Andina/La República

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Una mujer identificada como Betxí Malva murió este viernes 28 de agosto luego de ser atacada a balazos en un local ubicado en la Agrupación de Vivienda Jesús El Divino 17A, en la urbanización La Rinconada, en San Juan de Miraflores. De acuerdo con el reporte de serenazgo, el hecho se habría producido aproximadamente a la 1:30 p. m. y la víctima recibió cinco impactos de bala antes de ser trasladada a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Personal de serenazgo llegó a la zona alrededor de las 3:30 p. m. para verificar lo ocurrido y encontró en el lugar a efectivos de la Comisaría Pamplona II. Según la información recogida durante la intervención, se habían efectuado varios disparos contra el establecimiento y fueron encontrados 14 casquillos. La Policía Nacional del Perú (PNP) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

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Ataque armado en Pamplona II dejó 14 casquillos y una dirigente comunal fallecida

El atentado se registró en la manzana B, lote 15, de la Agrupación de Vivienda Jesús El Divino 17A, dentro de la urbanización La Rinconada. Tras ser alertados sobre un presunto ataque contra una mujer de la zona, dos integrantes de Serenazgo acudieron hasta el inmueble y coordinaron con el personal policial que ya se encontraba realizando las primeras verificaciones.

Una agente de la Comisaría Pamplona II informó que en el establecimiento se habrían realizado múltiples disparos. Durante la inspección fueron ubicados 14 casquillos, mientras que Betxí Malva habría recibido cinco impactos de proyectil. La víctima fue llevada posteriormente a un establecimiento de salud, donde falleció debido a las heridas sufridas durante el ataque.