Un desprendimiento violento de hielo, rocas y lodo desde el Himalaya afectó comunidades en Nepal y China, provocando destrucción y alterando ríos, tras el colapso del glaciar Langtang Lirung. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Un violento desprendimiento de hielo, rocas y lodo cayó desde el Himalaya hasta traspasar la frontera entre Nepal y China. El fenómeno sepultó comunidades, devastó puentes y modificó el cauce de diversos ríos, provocado, según primeros reportes científicos, por el colapso del glaciar Langtang Lirung. La secuencia exacta del desastre continúa bajo investigación, detalló la agencia Reuters.

Esta catástrofe reavivó la alerta mundial sobre los riesgos vinculados al deshielo montañoso, en especial las inundaciones por desborde de lagos glaciares (GLOF). Identificado popularmente como un “tsunami del cielo” debido a su violencia e inminencia, dicho peligro amenaza también a la cordillera de los Andes: el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) advierte que las cumbres peruanas presentan factores de riesgo idénticos.

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¿Qué es un GLOF, el “tsunami del cielo” vinculado al desastre glaciar que golpeó Nepal y China?

El fenómeno conocido como GLOF (Glacial Lake Outburst Flood o inundación por desborde violento de una laguna glaciar) sucede tras el colapso repentino de la contención natural de agua en la montaña. Factores como avalanchas, terremotos o precipitaciones extremas desencadenan un aluvión devastador que destruye infraestructuras a gran velocidad. Al respecto, la Unesco advierte que estas amenazas "están asociadas con los cambios acelerados que experimentan las regiones de alta montaña".

Sin embargo, los expertos dudan que la tragedia fronteriza reciente responda a este patrón clásico. La conjetura predominante apunta al desprendimiento masivo en el pico Langtang Lirung, cuyo impacto sobre el río Lhende Khola generó un desastre en cadena. Simon Cox, especialista de GNS Science, precisó que la masa arrastró "rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino". Frente a ese escenario, Reuters señala que la evidencia actual describe un derrumbe de hielo seguido por una avenida de detritos.

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¿Es posible un desastre glaciar tipo GLOF en Perú?

Perú enfrenta un riesgo real frente a las inundaciones por desborde de lagunas glaciares (GLOF, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), una evaluación nacional detectó 528 embalses naturales con peligro de colapso en Áncash, Cusco, Lima, Puno, Junín, Huánuco, Pasco y Arequipa. Entre ellos, 58 presentan un nivel muy alto de amenaza física y exposición poblacional.

El caso más crítico reside en Palcacocha, masa hídrica ubicada sobre la ciudad de Huaraz. El volumen de esta cuenca creció 34 veces entre 1972 y 2016. Según el instituto científico peruano, un aluvión en la zona afectaría a más de 27.000 personas. Para mitigar esas amenazas, comunidades de la Cordillera Blanca llevan décadas enfrentando este peligro mediante el descenso controlado del nivel de algunos lagos y el reforzamiento de sus diques, indica la Unesco.

Aunque una tragedia no resulte inminente, la crisis climática acelera el derretimiento de los nevados y el surgimiento de nuevos reservorios de agua. La experiencia vivida en el Himalaya evidencia cómo un desprendimiento en las alturas desata, en breves minutos, una serie destructiva de avalanchas sobre las poblaciones vulnerables del valle. Por tal razón, las autoridades priorizan sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación claras y obras de contención.