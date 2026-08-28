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Precio del dólar en Perú hoy, viernes 28 de agosto: ¿a cuánto cerró el tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 28 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, viernes 28 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 28 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de agosto?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558
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