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Oposición de Ecuador acusa a Noboa de intentar sacar a sus rivales de las elecciones locales

Las fuerzas que integran la Alianza Ciudadana anunciaron que defenderán la participación de sus candidatos y no descartan recurrir a organismos internacionales si consideran que persisten obstáculos electorales.

Cuatro partidos opositores al Gobierno de Daniel Noboa denunciaron una estrategia del oficialismo para eliminar a sus competidores más fuertes de las elecciones locales de noviembre
Cuatro partidos opositores al Gobierno de Daniel Noboa denunciaron una estrategia del oficialismo para eliminar a sus competidores más fuertes de las elecciones locales de noviembre | AFP
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Cuatro partidos de oposición al Gobierno de Daniel Noboa denunciaron que el oficialismo pretende quitar de la papeleta de las elecciones locales de noviembre a sus contrincantes más fuertes. Las organizaciones, agrupadas en la Alianza Ciudadana, aseguraron que enfrentan una persecución política con acciones legales, suspensiones y denuncias que consideran parte de un plan para condicionar los comicios seccionales.

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, sostuvo que la persecución a quien piensa diferente es una constante en los últimos meses. Mencionó la reforma electoral que intenta asfixiar a los partidos opositores, la suspensión de la Revolución Ciudadana y la inhabilitación de autoridades que buscan la reelección. "Venimos a decirle al país que no estamos pidiendo ventaja alguna en este proceso electoral. Estamos exigiendo que este proceso convocado de forma atropellada, de forma anticipada para noviembre de este año, sea libre y justo", declaró.

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Denuncian estrategia para sacar rivales fuertes

Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, fue directa al señalar al Ejecutivo. "El Gobierno sabe que si juega limpio, pierde las elecciones, por eso proscribe a organizaciones políticas y a candidatos con condiciones de ganar", afirmó. La dirigente calificó la situación como parte de una estrategia de fraude electoral diseñada desde la Presidencia.

Entre los casos más visibles está la denuncia por presunta infracción contra Pabel Muñoz, alcalde de Quito que busca la reelección. Vallejo indicó que esa acción no tiene ningún fundamento jurídico. También recordó que Muñoz ya fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral y que impulsaron un proceso de revocatoria en su contra que fracasó.

Otro frente es la inscripción de Luisa González a la Prefectura de Manabí, negada por la Junta Electoral provincial. La Revolución Ciudadana sostiene que el recurso presentado por representantes de ADN y de la alianza ABC no tenía validez. Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, dijo que buscarán todas las vías legales, institucionales, políticas y sociales para defender el derecho de la gente a elegir.

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Alianza Ciudadana exige elecciones libres

Cristian Coronel, del movimiento Todos, explicó que la unión de estas fuerzas busca impedir que cualquier aspirante enfrente trabas para participar. Los dirigentes anunciaron que no descartan acudir a instancias internacionales con el fin de denunciar lo que consideran un deterioro democrático.

La Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo por un juez electoral a pedido de la Fiscalía. Debido a esa medida, sus principales figuras se postularon con otras organizaciones como el Partido Socialista y Pachakutik. La Alianza Ciudadana también pidió al Consejo Nacional Electoral la destitución de su delegado en Portoviejo por una reunión con el candidato a la Prefectura del Guayas por ADN. El nueve de noviembre se sabrá quiénes quedan en las papeletas.

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