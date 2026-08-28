Gobierno de Keiko Fujimori presenta oficialmente pedido de facultades ante la Cámara de Diputados

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El Gobierno de Keiko Fujimori ha presentado oficialmente el pedido de facultades ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Su formulación por parte del Poder Ejecutivo se definió este pasado jueves 27 de agosto. Ahora, corresponde que el proyecto sea debatido en la comisión designada para posteriormente verse en el pleno de la Cámara Baja. De contar también con el aval de la Cámara de Senadores, las funciones serán delegadas al Ejecutivo.

“La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, que contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar medidas para fortalecer la gestión pública y atender las principales prioridades del país”, publicó en redes sociales la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Oficio del pedido de facultades por parte del Ejecutivo.

Ocho bloques de materias

El proyecto agrupa las facultades solicitadas en ocho ejes: penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria; micro y pequeñas empresas; laboral y promoción del empleo; simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas y transformación digital; desarrollo productivo, agrario, hídrico, pesquero, minero, energético y ambiental; tributaria, aduanera y de comercio exterior; reforma del Estado y del servicio civil; y vivienda y saneamiento.

En materia penal, el Ejecutivo pide modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, transferir competencias territoriales para juzgar a bandas criminales, declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y regular el ejercicio de la legítima defensa con presunción de inocencia sobre la racionalidad de la respuesta del agredido. También solicita habilitar la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales

Asimismo, el proyecto busca eliminar los topes a las tasas de interés fijados por la Ley N. 31143, ley que protege de la usura a los consumidores financieros, y permitir que menores de doce años abran y mantengan cuentas de ahorro bancarias. Además, plantea autorizar a las empresas del sistema financiero y de seguros a acceder a la información de identidad que administra el Reniec para sus procesos de apertura de cuentas y contratación.

El texto también contempla derogar la Ley N. 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, norma que fue aprobada con casi todos los votos de Fuerza Popular, y facultar de manera excepcional al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para entregar directamente ayuda humanitaria durante los primeros quince días de una emergencia. En saneamiento, pide autorización para reestructurar Sedapal "por razones de necesidad pública" ante sus riesgos operativos, comerciales y financieros.