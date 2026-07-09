Fiscalía de Ecuador pide seis años y medio de prisión para Lenín Moreno por presuntos sobornos de Sinohydro

La Fiscalía de Ecuador solicitó seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno en el caso Sinohydro, acusándolo de recibir sobornos millonarios | AFP

La Fiscalía de Ecuador solicitó seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno en el caso Sinohydro, acusándolo de recibir sobornos millonarios | AFP

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La Fiscalía de Ecuador solicitó una condena de seis años y seis meses de prisión para Lenín Moreno, expresidente del país entre 2017 y 2021, dentro del juicio por el denominado caso Sinohydro. El Ministerio Público sostiene que el exmandatario habría recibido beneficios económicos relacionados con un presunto esquema de sobornos durante la adjudicación y construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, cuando ocupaba la Vicepresidencia en el gobierno de Rafael Correa.

El pedido fue presentado por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, al concluir sus alegatos finales. La solicitud también alcanza a la esposa del exgobernante, Rocío González; a su hija, Irina Moreno; y a otros 17 procesados, entre ellos el exembajador chino Cai Runguo. Además de la pena de prisión, la entidad requirió multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos, prohibición de contratar con el Estado y medidas de reparación integral.

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Sinohydro habría pagado millonarios sobornos

Según la acusación de la Fiscalía General del Estado, durante 2008 a 2018 la empresa estatal china Sinohydro habría entregado alrededor de 76 millones de dólares en pagos ilícitos, una cifra equivalente al 4% del contrato de construcción de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, cuyo costo alcanzó los 1.979 millones de dólares.

El fiscal Carlos Alarcón afirmó ante el tribunal que esos recursos circularon mediante compañías y cuentas bancarias en distintas jurisdicciones. De acuerdo con la teoría del caso, una parte del dinero pasó por la empresa Recorsa y otras estructuras financieras que habrían servido para distribuir los fondos a varios involucrados. La procuraduría sostiene que el entorno familiar de Lenín Moreno recibió presuntamente más de un millón de dólares, aunque también detalló que US$660.000 habrían beneficiado directamente al exmandatario y a sus allegados mediante diversos mecanismos, como la entrega de una vivienda y mobiliario.

Defensa rechaza pruebas contra Lenín Moreno

La defensa del expresidente rechazó los señalamientos formulados por el Ministerio Público. Su abogado, David Meza, aseguró que no existe una prueba concluyente que demuestre que Moreno intervino con la meta de favorecer la adjudicación del proyecto Coca Codo Sinclair o que hubiera facilitado la contratación de la empresa china.

Durante el procedimiento se informó que se retiró la acusación contra una de las personas procesadas al considerar que las pruebas no permitían acreditar su participación. El juicio continuará con los alegatos finales de la procuraduría y de las defensas antes de que el tribunal entre en la etapa de deliberación.

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Piden disculpas públicas y placa anticorrupción

Además de las sanciones penales, la Fiscalía de Ecuador solicitó medidas de reparación integral para todos los procesados. Entre ellas figuran disculpas abiertas dirigidas al pueblo ecuatoriano, la suspensión de derechos de participación política y la prohibición de ejercer funciones públicas o mantener contratos con el Estado.

La entidad también solicitó que se coloque una placa o cita anticorrupción en el complejo Coca Codo Sinclair como parte de las medidas simbólicas de reparación.