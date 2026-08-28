Partidos de hoy, viernes 28 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este viernes 28 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1 de Perú, campeonatos europeos y torneos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Inicia la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con el duelo Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca. El conjunto cutervino busca el triunfo para escalar a los primeros lugares de la tabla, mientras que los cajamarquinos están enfocados en salir de la zona de descenso en el Acumulado. En Alemania, arranca la Bundesliga con el encuentro entre el actual campeón, Bayern Múnich, ante Stuttgart, mientras que en Francia, PSG deberá visitar a Lille en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el fútbol francés.

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Carlos Mannucci vs Defensores

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Bayern Múnich vs Stuttgart

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

R. Racing Club vs Elche

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Alavés vs Villarreal

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Lille vs PSG

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Crystal Palace vs Manchester City

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

AC Milan vs Venezia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY