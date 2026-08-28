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Deportes

Partidos de hoy, viernes 28 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los duelos en los torneos del continente sudamericano y europeo.

Comerciantes Unidos, PSG y Bayern Múnich juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Comerciantes Unidos/Ligue 1/Bundesliga/composición LR
Comerciantes Unidos, PSG y Bayern Múnich juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: Comerciantes Unidos/Ligue 1/Bundesliga/composición LR
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Los partidos de este viernes 28 de agosto reúnen encuentros de la Liga 1 de Perú, campeonatos europeos y torneos sudamericanos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Inicia la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con el duelo Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca. El conjunto cutervino busca el triunfo para escalar a los primeros lugares de la tabla, mientras que los cajamarquinos están enfocados en salir de la zona de descenso en el Acumulado. En Alemania, arranca la Bundesliga con el encuentro entre el actual campeón, Bayern Múnich, ante Stuttgart, mientras que en Francia, PSG deberá visitar a Lille en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el fútbol francés.

PUEDES VER: Facundo Morando, DT de Argentina, tras ganar 3 partidos seguidos a Perú: "Hoy quizás son inferiores"

lr.pe

Partidos del Torneo Clausura de Perú HOY

  • Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Carlos Mannucci vs Defensores
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Bayern Múnich vs Stuttgart
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • R. Racing Club vs Elche
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Alavés vs Villarreal
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Lille vs PSG
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Crystal Palace vs Manchester City
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • AC Milan vs Venezia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Rio Ave vs Sporting Club
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: DSports
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