Sismos en Perú del día viernes 28 de agosto de 2026 según el IGP
Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este viernes 28 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.
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Infórmate sobre las magnitudes, epicentros y horarios de los sismos más recientes en Perú, brindando seguridad a la población. | Foto: Andina/Composición LR
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Un temblor en Perú de hoy, viernes 28 de agosto de 2026, es reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad que registra la magnitud, profundidad, epicentro y hora de cada movimiento telúrico. En esta nota conoce los últimos sismos registrados en Perú hoy, sus ubicaciones y principales características, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.