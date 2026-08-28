A 23 años del informe de la CVR: las víctimas vuelven a ser reconocidas mientras la memoria se cuestiona

En medio del debate para pasar el LUM al Ministerio de Justicia, el informe de la CVR cumple 23 años. Foto: Carlos Félix / LR

En medio del debate para pasar el LUM al Ministerio de Justicia, el informe de la CVR cumple 23 años. Foto: Carlos Félix / LR

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Han pasado 23 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó su Informe Final y, sin embargo, hay fechas que no terminan de pasar. Este jueves 28 de agosto, familiares, víctimas y organizaciones volvieron a reunirse alrededor de los nombres grabados en las piedras de El Ojo que Llora, en el Campo de Marte, para recordar a quienes murieron durante los años de violencia que atravesaron el país entre 1980 y 2000.

No fue solamente una ceremonia para mirar hacia atrás. Fue, también, una manera de recordar que hay historias que siguen abiertas y preguntas que, 23 años después de aquel informe, todavía esperan respuestas. Verdad, justicia, reparación y memoria volvieron a aparecer como palabras necesarias, especialmente en un contexto en el que los participantes advierten sobre posibles retrocesos.

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Cuando recordar también es resistir

El memorial volvió a reunir a quienes consideran que olvidar no es una alternativa. La senadora, Ruth Luque de la bancada de Ahora Nación sostuvo que el centro de la conmemoración debía estar en las víctimas y en la dignidad que todavía reclaman quienes no han encontrado justicia.

“El tema central son las víctimas, y es la justicia y es la dignidad de personas que aún no han alcanzado”, señaló.

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La senadora cuestionó los discursos y medidas que, desde su perspectiva, podrían terminar debilitando la memoria de lo ocurrido.

“Lo más fuerte tiene que ver con la memoria, tiene que ver con preguntarnos por qué ha sucedido, tiene también que ver con preguntarnos por qué después de tantos años se generan tantos retrocesos e historias y relatos de negacionismo”, manifestó.

Cuestionamiento hacia el ministro de Cultura, Alberto Beingolea

Asimismo, la parlamentaria cuestionó las declaraciones atribuidas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien habría señalado que el Lugar de la Memoria constituye un punto de desunión y enfrentamiento permanente entre peruanos.

Sin embargo, para quienes participaron en la jornada, recordar no debería separar, sino permitir comprender.

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“Me alegra mucho que más peruanos y peruanas visiten el Lugar de la Memoria. Antes no se sabía que había un espacio, o espacios como El Ojo que Llora”, sostuvo.

Y la memoria, recordó, tampoco termina en Lima. En distintas regiones del país, comunidades, víctimas y familiares han construido sus propios espacios para preservar el recuerdo.

“No solamente hay espacios de memoria en Lima, tenemos espacios de memoria en otras regiones”, afirmó, mencionando lugares como Cusco y Ayacucho.

La reconciliación como punto de encuentro

Una de las palabras más difíciles de pronunciar cuando se habla de este periodo sea reconciliación. La senadora Ruth Luque, expresó “El tema de la reconciliación debería ser un punto de encuentro más bien para reflexionar por qué necesitamos hablar de esta palabra tanto en el país”

Desde esa perspectiva, los lugares de memoria no deberían ser espacios destinados únicamente a quienes vivieron aquellos años. También deberían ser visitados por quienes nacieron después, especialmente por los jóvenes, para quienes la violencia de las décadas de 1980 y 1990 pertenece cada vez más a los libros de historia que a la memoria familiar, mencionó.

“Vamos a seguir defendiendo estos espacios para la ciudadanía y más bien que la gente los siga visitando, los siga conociendo, especialmente los jóvenes, para conocer más de lo que ha sucedido entre los años 80 y 2000 en este país”, afirmó.

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23 años después, las preguntas siguen abiertas

La ceremonia terminó, pero la discusión permanece. A 23 años de la entrega del Informe Final de la CVR, las víctimas y sus familiares siguen reclamando justicia, reparación y reconocimiento. También siguen defendiendo lugares que consideran necesarios para que una parte dolorosa de la historia peruana no desaparezca.

Quizá por eso “El Ojo que Llora” y otros lugares siguen siendo un lugar incómodo para algunos y necesario para otros. Porque sus piedras no cuentan una versión, llevan nombres. Y detrás de cada nombre hubo una vida, una familia y una historia interrumpida.