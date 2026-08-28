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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: a qué hora y dónde ver el partido del tenista peruano por la semifinal del ATP 250 Winston-Salem

El duelo por la semifinal del ATP 250 Winston-Salem entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi definirá al primer tenista clasificado a la gran final del torneo.

Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se enfrentan por el pase a la final del ATP 250 Winston-Salem. Foto: ATP/composición LR
Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se enfrentan por el pase a la final del ATP 250 Winston-Salem. Foto: ATP/composición LR
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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi juegan este viernes 28 de agosto, a las 3.00 p. m. (hora peruana), por el ATP 250 Winston-Salem. El partido contará con la transmisión a cargo de Disney Plus Premium. Si quieres seguir la cobertura por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

'Nacho' va por el pase a la gran final del torneo. El joven tenista peruano llega a esta fase luego de eliminar al argentino Juan Manuel Cerúndolo tras ganar por 2-1 en los cuartos de final del certamen. Al frente, tendrá a un duro rival como lo es el francés Benjamin Bonzi, quien dejó atrás al holandés Botic Van de Zandschulp en la etapa anterior, luego de vencerlo por 2-0.

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¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi?

Ignacio Buse se enfrentará ante Benjamin Bonzi este viernes 28 de agosto por la semifinal del ATP 250 Winston-Salem.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi por el ATP 250 Winston-Salem?

El partido del tenista peruano contra el actual número 109 del mundo iniciará alrededor de las 3.00 p. m. (hora peruana).

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¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi?

Los partidos del ATP 250 Winston-Salem son transmitidos en vivo a través de Disney Plus Premium para toda Latinoamérica. Asimismo, otra opción para seguir los duelos es Tennis TV. En caso de que no puedas acceder a estas opciones, La República Deportes te ofrece la cobertura online gratis del torneo.

Pronósticos para Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo al francés Benjamin Bonzi sobre Ignacio Buse.

  • Betsson: gana Ignacio Buse (2,08), gana Benjamin Bonzi (1,72)
  • Betano: gana Ignacio Buse (2,10), gana Benjamin Bonzi (1,67)
  • Bet365: gana Ignacio Buse (2,10), gana Benjamin Bonzi (1,73)
  • 1XBet: gana Ignacio Buse (2,10), gana Benjamin Bonzi (1,73)
  • Caliente: gana Ignacio Buse (2,10), gana Benjamin Bonzi (1,67)
  • Doradobet: gana Ignacio Buse (2,14), gana Benjamin Bonzi (1,71).
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