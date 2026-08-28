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Keiko Fujimori aumentó a más de un millón de soles su patrimonio entre 2011 y 2026

Fujimori registra 1,16 millones de soles en su declaración jurada ante la Contraloría, de los cuales más de un millón figuran bajo el rubro otros, sin que hasta el momento haya explicado públicamente a qué corresponden.

Keiko Fujimori presentó un aumento patrimonial cercano al medio millón de soles | Foto: Presidencia.
Keiko Fujimori presentó un aumento patrimonial cercano al medio millón de soles | Foto: Presidencia.
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Keiko Fujimori ha llegado a la Presidencia con el mayor registro patrimonial desde su ingreso a la política. De acuerdo con la declaración jurada presentada ante la Contraloría, la mandataria acredita un patrimonio de S/1.167.689,31. El incremento patrimonial es superior en S/446.489,31 al declarado en 2011, último año en el que Fujimori ocupó un cargo político como congresista de la República. En aquel entonces, su patrimonio ascendía a S/721.200. La revelación fue hecha por el portal Ojo Público y corroborada por La República.

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De acuerdo con el orden establecido por la Contraloría, los rubros en los que se declaran los ingresos son tres: ingresos mensuales, bienes y otros. Es en este último donde Fujimori registra el mayor salto patrimonial, con la suma de S/1.016.123,31. En el rubro otros suelen consignarse ahorros, objetos de valor y otros conceptos que no califican como bienes muebles o inmuebles.

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La declaración jurada de la presidenta presentada ante la Contraloría difiere considerablemente de la que entregó inicialmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando era candidata. En ese entonces, entre bienes e ingresos, registraba un total de S/387.851,45.

Además, Fujimori señala contar con bienes valorizados en S/115.998,00. Precisamente, en la misma declaración presentada al Jurado electoral, la mandataria señaló que contaba con un vehículo Subaru Forester valorizado en esa cantidad, adquirido en 2017 y que actualmente se encuentra embargado.

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Un salto patrimonial con un solo trabajo conocido

De acuerdo con la hoja de vida que Keiko Fujimori presentó ante el JNE, su única experiencia laboral registrada es como presidenta del partido Fuerza Popular, cargo que ocupa desde 2013. En la declaración que presenta ante la Contraloría, Fujimori acredita percibir mensualmente poco más de S/35.568,00 provenientes del sector público, correspondientes a su sueldo como presidenta.

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Fujimori no ha realizado, hasta el momento, una declaración pública sobre el incremento de su patrimonio ni ha explicado a qué se debe la diferencia entre lo declarado ante la Contraloría y lo presentado ante el JNE.

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