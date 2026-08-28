Keiko Fujimori cierra su primer mes de gobierno con más de 150 homicidios, según Sinadef

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El Gobierno de Keiko Fujimori abre con una cifra poco alentadora: se han registrado 151 homicidios desde que ocupó el sillón presidencial, el pasado 28 de julio, hasta el 24 de agosto, último día registrado. Esta cifra resulta del desagregado elaborado por el analista de datos e ingeniero electrónico Juan Carbajal, quien recopiló la información a partir de las cifras que maneja el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Carbajal señala que todavía no se ha ingresado la data correspondiente al 25, 26 y 27 de agosto. Otro dato importante que recoge el analista es que, de esos 151 homicidios, 114 —el 75,5%— fueron cometidos con proyectil de arma de fuego.

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De acuerdo con este desagregado, la región que registra el mayor número de homicidios es la capital. Lima es la región con más muertes de este tipo durante los primeros días del gobierno de la nueva presidenta: 48 homicidios registrados por el Sinadef.

La data del analista señala que los distritos limeños con mayor número de homicidios fueron Rímac, con cinco; Cercado de Lima, con cuatro; y Los Olivos, Puente Piedra y Villa El Salvador, todos con tres homicidios cada uno.

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Fuera de la capital, La Libertad y Callao son las otras regiones con más homicidios registrados entre el 28 de julio y el 24 de agosto. En la región norteña ocurrieron 18 homicidios, mientras que en el Callao fueron 17. Otras regiones del norte del país también reflejan cifras elevadas: Tumbes tuvo ocho homicidios en el periodo señalado, y Piura, siete.

Las cifras podrían ser mucho mayores

Benjamín Durand, politólogo y analista de la agencia GPS, señaló a La República algo en lo que coinciden distintos analistas: existe un subregistro que el Sinadef no está reportando y que podría augurar un panorama bastante más negativo. Esta tesis se sostiene sobre la comparación con otras fuentes. El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) también ha recogido datos sobre los homicidios ocurridos entre 2017 y 2024: mientras que dicho comité contabilizó 21.511 homicidios en el Perú, el Sinadef registró solo 10.312.

De acuerdo con el análisis de Durand, existe evidencia para concluir que el Sinadef no registra más del 50% de los homicidios existentes.

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"El Sinadef y el CEIC cuentan los homicidios de manera diferente: el Sinadef registra las muertes a partir de los certificados de defunción, mientras que el CEIC busca determinar cuáles de esas defunciones fueron homicidios. Para hacerlo, reúne información de la Policía, el Ministerio Público y otras fuentes. Una muerte puede aparecer en el Sinadef sin ser clasificada como homicidio, pero con nueva información puede ser identificada como tal por el CEIC. Ambos sistemas miran el mismo problema, pero lo hacen de forma diferente", apuntó.

Por otro lado, Durand señaló que la tasa de homicidios registrada por ambos sistemas también ha mantenido —y mantiene— diferencias considerables: "La diferencia se mantiene cuando tomamos en cuenta el tamaño de la población. En 2024, el Sinadef registró una tasa de 6,1 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que el CEIC, con ese mismo nivel de población, registró 10,1. Es decir, con la misma población, un sistema arroja una tasa de 6 y el otro de 10. Lo que cambia es el número de homicidios que cada sistema logra registrar".

Estrategias por cambiar y por mejorar

Ante este panorama, expertos en seguridad conversaron con La República sobre las estrategias que pueden adoptarse para combatir el avance de la delincuencia y la ola de homicidios. Para Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública, debe atacarse la extorsión —una de las raíces de la violencia nacional— y comprenderse la dinámica criminal particular de cada región.

"El tema de los homicidios, sobre todo en Lima, está asociado al fenómeno de la extorsión. Desarticular las unidades extorsivas va a tener como efecto la reducción de la incidencia homicida. El actor criminal asesina a cobradores, choferes y otros como acto para presionar a las personas extorsionadas a que paguen. Naturalmente, la estrategia va a cambiar según cada zona. La dinámica delincuencial de Lima Norte es distinta a la de Trujillo o Piura. La respuesta debe tener estrategias diferenciadas según el territorio donde se esté operando", indicó.

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Carlos Basombrío, exministro del Interior, señaló que es poco realista afirmar que la alta tasa de homicidios bajará en pocos meses, tal como ha planteado desde la campaña la lideresa de Fuerza Popular.

"Reducir los homicidios en el país es una tarea extremadamente compleja. El fenómeno se ha ido deteriorando de manera muy significativa. Lo primero que le diría a la señora presidenta es que no le diga a la gente que va a solucionar este problema en pocos meses. Eso no es posible, ni para ella ni para nadie. Puede haber algunos avances si se hacen las cosas bien, y lamentablemente no se están haciendo bien".

Para el exministro, existe una serie de acciones que debería priorizar la gestión de Fujimori y que, hasta el momento, no se han vislumbrado.

"Lo primero es desmilitarizar lo que ella ha militarizado; los militares no van a solucionar el problema. Es una fantasía y, además, no alcanzan en número para lo que ella cree que pueden hacer simultáneamente. También debe invertir dinero en organizaciones policiales especializadas en la lucha contra la delincuencia y la investigación criminal. Lo que ha anunciado el premier —14 millones de soles para eso— no es nada. Además, debe empezar a focalizar el acercamiento: no todos los lugares están afectados de la misma manera, y hay que concentrarse en aquellos donde se puedan lograr resultados focalizados para luego escalar a otros niveles. Hay mucho por hacer, pero hay que insistir en que nada de eso va a resolver un problema que, con un poco de suerte, habrá mejorado".

Rubén Vargas, también exministro del Interior, señaló que los planes presentados inicialmente no han logrado cubrir las expectativas. Además, señaló que las acciones anunciadas por Galarreta en su discurso ante la Cámara de Diputados no han mostrado severidad suficiente.

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“Pasaron los primeros 30 días del nuevo gobierno. En materia de seguridad, ha sido, principalmente, una continuidad errática de lo hecho durante la gestión de Dina Boluarte. Siguen sin entender la naturaleza del desborde criminal; de otra manera, no se explica el uso de las Fuerzas Armadas en el fracasado Plan Escudo. Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo de Ministros mencionó la seguridad como uno de los ejes prioritarios, pero se olvidó del cómo; es decir, no sabemos cuál será la estrategia que nos permitirá enfrentar al crimen organizado predatorio y a las economías ilegales. La lista de operativos y compras de logística policial no puede reemplazar una estrategia, como pretendieron hacerlo con el estado de emergencia”

Vargas indicó también que las reformas son urgentes ante la situación: “Sabemos que el sector Interior está penetrado por la corrupción, pero se olvidaron de la necesaria y urgente reforma. Nos ofrecieron soluciones radicales, pero no pudieron exigir la renuncia del comandante general de la Policía. Así llegaremos a los 100 días lamentando que el nuevo gobierno malgastó su capital político de inicio. Están a tiempo de rectificar”, apuntó.