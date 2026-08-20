Corea del Norte lanza un proyectil al mar de Japón mientras avanzan ejercicios militares de EEUU y Seúl

Corea del Norte lanzó misiles durante los ejercicios Ulchi Freedom Shield de Estados Unidos y Corea del Sur, pese a que Washington redujo las maniobras | AFP

Corea del Norte lanzó misiles durante los ejercicios Ulchi Freedom Shield de Estados Unidos y Corea del Sur, pese a que Washington redujo las maniobras | AFP

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Corea del Norte disparó una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, según confirmó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los proyectiles partieron desde la zona de Pyongyang y recorrieron unos 300 kilómetros antes de caer al agua.

El Ministerio de Defensa de Japón detectó primero un posible misil balístico y luego aclaró que el objeto ya había caído sin ingresar a la zona económica exclusiva del archipiélago. La oficina presidencial surcoreana convocó una reunión de seguridad de emergencia y ordenó mantener la máxima preparación militar durante los ejercicios conjuntos con Estados Unidos.

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El lanzamiento ocurre horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara su intención de reunirse con Kim Jong-un antes de que termine el año. También se produce mientras Seúl y Washington desarrollan las maniobras Ulchi Freedom Shield, que fueron recortadas de once a cinco días por orden del mandatario republicano.

Seúl eleva la alerta tras el lanzamiento norcoreano

El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur condenó el ensayo armamentístico y lo calificó como una violación grave de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En un comunicado, instó a Pyongyang a detener de inmediato este tipo de acciones.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, declaró ante legisladores que los proyectiles podrían corresponder al sistema de lanzacohetes múltiples de 600 milímetros, conocido externamente como KN-25. Dicho armamento, de acuerdo con Pyongyang, tiene capacidad para transportar ojivas nucleares tácticas.

Ahn elevó la estimación del arsenal atómico norcoreano a entre 80 y 120 ojivas. Días atrás, Trump mencionó que Corea del Norte posee 57 armas nucleares “muy potentes”. El ejército surcoreano afirmó que reforzó su vigilancia y coordina información con Japón y Estados Unidos.

Las fuerzas armadas de Seúl confirmaron que los entrenamientos Ulchi Freedom Shield concluirán el viernes y no el 27 de agosto como estaba previsto. La reducción respondió a una sugerencia de la parte estadounidense, según informaron fuentes militares.

Kim Yo-jong rechaza los ejercicios de EE. UU. y Seúl

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, desestimó la decisión de Washington de acortar las maniobras. En un comunicado difundido el miércoles, aseveró que “la naturaleza provocadora y agresiva de los ejercicios no cambiará aunque su duración y tamaño se hayan reducido”.

La funcionaria norcoreana negó conocer el supuesto contacto reciente entre Kim Jong-un y Trump, pero aseguró que la relación personal de ambos sigue siendo “excelente”. También calificó como “un desastre merecido” la reducción de las maniobras para las autoridades surcoreanas.

Trump había asegurado el miércoles que se reunirá con Kim Jong-un este año y que el líder norcoreano ya respondió a sus comunicaciones. La diplomacia previa entre ambos fracasó en 2019 por desacuerdos sobre el alivio de sanciones a cambio de pasos hacia la desnuclearización.

Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl, explicó que el lanzamiento busca demostrar que las advertencias de Corea del Norte “no son mera retórica”. Añadió que además sirve con el fin de probar sistemas de misiles mejorados y advertir contra especulaciones externas sobre su seguridad.

China pide fin de la política hostil hacia Pyongyang

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, visitó Seúl esta semana y se reunió con su homólogo surcoreano y con el presidente Lee Jae Myung. Durante su estancia, instó a Corea del Sur a no tomar partido entre Pekín y Washington.

Wang Yi afirmó que Estados Unidos debería abandonar su política “hostil” hacia Corea del Norte con el objetivo de aliviar las tensiones en la península coreana. Sus declaraciones coinciden con el lanzamiento norcoreano y con la reactivación del interés de Trump por retomar el diálogo con Pyongyang.

El disparo de este jueves es el segundo en poco más de una semana. El anterior ocurrió antes del inicio de las maniobras Ulchi Freedom Shield, en medio de acusaciones cruzadas con Tokio por el fortalecimiento militar japonés.