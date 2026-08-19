Muere a los 101 años el preso más anciano de EE. UU.: recibió 8 veces su “última cena”, pero nunca llegó a ser ejecutado

Francis Clifford Smith, conocido como "el hombre de los pájaros de Osborn", murió a los 101 años tras más de 70 años en prisión por un asesinato en 1950 en Connecticut. | Foto: composición LR | BBC

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Francis Clifford Smith murió a los 101 años tras haber pasado más de 70 años en la prisión estatal de Osborn, en Connecticut. Fue condenado por asesinato en primer grado en 1950, cuando tenía 25 años, por la muerte de Grover Hart, guardia de seguridad de un club náutico.

“El hombre de los pájaros de Osborn”, como lo apodaban por alimentar a las aves, llegó a convertirse en el preso más longevo del país. “Escondía todo el pan que podía dentro de la ropa”, contó a la BBC Andrius Banevicius, oficial de información pública del Departamento Correccional de Connecticut.

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Más de 70 años tras las rejas

A lo largo de los años, la culpabilidad de Smith y las pruebas que se presentaron en su caso fueron cuestionadas. Varios de los testigos que declararon en su contra se retractaron, mientras que otro recluso llegó a confesar el asesinato.

Leo Carroll, uno de los policías que participó en su interrogatorio, declaró posteriormente que creía en la inocencia de Smith e incluso dudaba de que hubiera estado presente durante el crimen.

Las dudas en torno al caso contribuyeron a que sus ejecuciones fueran suspendidas en varias ocasiones. Finalmente, en 1954, su pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua.

En 1967, escapó de prisión, aunque fue capturado 12 días después. Siete años después, regresó a su casa por las festividades de Nochebuena y volvió al día siguiente a la prisión.

Tiempo después, en 1975, obtuvo la libertad condicional y permaneció fuera de prisión durante unos diez meses. Sin embargo, fue arrestado por hurto menor y posesión de un arma, lo que constituyó una violación de las condiciones de su libertad.

No fue hasta 2020 cuando volvió a recibir la libertad condicional supervisada y fue trasladado a una residencia para adultos mayores dentro del sistema judicial. Allí permaneció durante sus últimos años.

Smith falleció mientras dormía en junio de 2026 en un centro de cuidados. Los responsables del establecimiento señalaron que murió por causas asociadas a la vejez.

Según diversos reportes, habría padecido demencia durante sus últimos años de vida, aunque esta información no fue confirmada por el Departamento Correccional de Connecticut.