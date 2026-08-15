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Estados Unidos lidera este 2026 como el país con mayor deuda pública del mundo con más de 40 billones de dólares

El Fondo Monetario Internacional proyecta que la deuda pública estadounidense equivaldrá al 125,8% del PIB, posicionando al país con una de las mayores deudas entre economías avanzadas.

Es fundamental entender que la cifra de 40 billones se refiere a la deuda bruta del Gobierno. Foto: Composición LR.
Es fundamental entender que la cifra de 40 billones se refiere a la deuda bruta del Gobierno. Foto: Composición LR.
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Estados Unidos enfrenta en 2026 una nueva dimensión de su problema fiscal. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la deuda bruta del Gobierno general del país superará el 100% de su producto interno bruto (PIB) durante este año, una de las proporciones más elevadas entre las principales economías avanzadas.

A partir de los propios datos del FMI, que proyectan para Estados Unidos un PIB nominal de aproximadamente 32,38 billones de dólares en 2026, una deuda equivalente al 125,8% representa alrededor de 40,7 billones de dólares.

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De esta manera, Estados Unidos no solo mantiene el mayor monto de deuda pública entre las grandes economías, sino que se encuentra en una trayectoria ascendente que preocupa al organismo multilateral.

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Más de 40 billones según la metodología del FMI

Es importante precisar qué significa esta cifra. El monto de más de 40 billones de dólares se obtiene al aplicar la proporción de deuda pública proyectada por el FMI —125,8% del PIB— al PIB nominal estimado para Estados Unidos en 2026. No se trata exactamente del mismo indicador que publica diariamente el Departamento del Tesoro estadounidense.

El Tesoro contabiliza la deuda federal de Washington, mientras que el FMI utiliza el concepto de deuda bruta del Gobierno general, que abarca un perímetro institucional diferente. El propio Fondo advierte que sus estadísticas fiscales se construyen a partir de datos oficiales y estimaciones de sus técnicos y que pueden existir diferencias en la cobertura sectorial e instrumental entre países.

La distinción resulta fundamental para evitar una comparación incorrecta. El Departamento del Tesoro informó que la deuda federal estadounidense se situaba en 39,89 billones de dólares al 10 de agosto de 2026, mientras que su base de datos diaria Debt to the Penny continúa actualizando ese indicador.

Proyecciones del FMI para el 2026

  • Estados Unidos: US$40.700.000 millones
  • China: US$22.290.000 millones
  • Japón: US$9.951.000 millones
  • Reino Unido: US$4.418.000 millones
  • Francia: US$4.258.000 millones
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