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BTS arribó por primera vez al Perú con Suga, Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Jin y RM

BTS llegó al Perú, pero no fueron recibidos por fans peruanas en el aeropuerto. El grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos en el estadio San Marcos.

BTS viene de ofrecer shows en Colombia. Foto: Composición LR/x
BTS viene de ofrecer shows en Colombia. Foto: Composición LR/x
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El grupo surcoreano BTS arribó por primera vez al aeropuerto del Callao para ofrecer tres conciertos en Lima. Las presentaciones se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, que lucirá un lleno total para recibir a la famosa agrupación de k-pop.

Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, Suga, Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Jin y RM fueron captados mientras abordaban el bus que los trasladaría desde el terminal hasta su hospedaje.

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Durante el recorrido, agentes de la policía motorizada se encargaron de liberar las vías para facilitar el paso del vehículo y permitir que llegara rápidamente a su destino.

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Fans peruanas no recibieron a BTS a su llegada a Lima

Lo que sí llamó la atención durante la llegada de BTS al aeropuerto fue la ausencia de fans esperándolos con pancartas o buscando tomarse fotos con los integrantes. Sin embargo, se conoció que una parte de la comunidad de ARMY en Lima habría decidido no acudir para evitar incomodarlos o generarles estrés. Incluso varias seguidoras conocían el horario en que la agrupación llegaría a la capital.

No obstante, en transmisiones en vivo de TikTok se pudo observar a un gran grupo de fans esperando a BTS en los exteriores del hotel miraflorino donde se hospedarán. Esta situación generó críticas a esas seguidoras peruanas y fueron señaladas por no respetar el acuerdo de no acudir a recibirlos.

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BTS llega al Perú procedente de Colombia

BTS viene de ofrecer un show de ensueño en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Colombia, donde abrió su gira ARIRANG World Tour en Sudamérica. Incluso sus siete integrantes hasta se animaron a bailar perreo en el escenario, hecho que generó júbilo en las fans colombianas.

Luego de ese concierto, el grupo de k-pop se trasladó a Lima para ofrecer tres presentaciones en el Estadio San Marcos, lo que marcará uno de los shows más esperados de este 2026.  

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