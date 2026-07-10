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Kim Jong Un desafía a Corea del Sur y ordena al régimen norcoreano aumentar su capacidad nuclear y militar

Kim Jong Un ratificó que el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear es "irreversible" y ordenó fortalecer el arsenal estratégico frente a las amenazas que, según el régimen, enfrenta el país.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, destacó que un ejército fuerte es vital para garantizar la seguridad frente a amenazas externas, y firmó siete órdenes para modernizar la infraestructura militar
El líder norcoreano, Kim Jong Un, destacó que un ejército fuerte es vital para garantizar la seguridad frente a amenazas externas, y firmó siete órdenes para modernizar la infraestructura militar | Foto: composición LR/AFP
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Corea del Norte anunció un nuevo plan para potenciar su capacidad militar con el objetivo de ampliar su fuerza nuclear "tanto en calidad como en cantidad", además de reforzar su papel de inteligencia. La decisión fue adoptada durante una reunión de la Comisión Militar Central, encabezada por Kim Jong Un, quien defendió que solo un ejército fuerte puede garantizar la seguridad del país frente a las amenazas externas.

Según informó la agencia estatal KCNA, el líder norcoreano también ordenó modernizar la infraestructura de los sistemas de combate, acelerar la construcción de bases navales y ampliar las funciones de la Oficina General de Reconocimiento e Inteligencia. Durante el encuentro, firmó siete órdenes y respaldó nuevas estrategias para fortalecer la educación castrense y la preparación de las Fuerzas Armadas.

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Régimen califica su estatus nuclear como irreversible

Las autoridades de Corea del Norte reiteraron que el país mantiene su condición de Estado nuclear y sostuvieron que esa decisión es "irreversible". El anuncio llega después de que Pyongyang rechazara nuevamente los intentos de acercamiento del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a quien continúa considerando el representante de su enemigo "más hostil".

Durante la reunión, Kim Jong Un afirmó que el Ejército Popular debe asumir un papel central tanto en la defensa del sistema político como en el desarrollo del Estado. En una declaración difundida por KCNA, el dirigente sostuvo que "solo construyendo un Ejército fuerte, controlando y conteniendo todas las amenazas con su poderosa fuerza, será posible alcanzar la verdadera paz".

El encuentro también sirvió para aprobar medidas destinadas a ampliar las funciones de la Oficina General de Reconocimiento e Inteligencia, organismo responsable de recopilar información estratégica y vigilar a los considerados enemigos potenciales.

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Seúl vigila de cerca los movimientos militares norcoreanos

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur confirmó que sigue de cerca cualquier novedad relacionada con la expansión de la inteligencia militar norcoreana. La decisión llega en un contexto marcado por el incremento de las tensiones en la península y por la ausencia de un tratado de paz desde el final de la Guerra de Corea.

El investigador Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, explicó a AFP que estas medidas reflejan el cambio de enfoque de Pyongyang hacia una relación entre "dos Estados hostiles". Según el especialista, el reconocimiento adquiere un nuevo significado bajo ese escenario, porque las actividades dirigidas contra otro Estado soberano también tienen implicaciones diplomáticas.

Las fuentes además recuerdan que expertos consideran probable que Corea del Norte busque obtener tecnología militar, incluidos sistemas de vigilancia mediante satélite espía, a cambio del apoyo que ha brindado a Rusia en la guerra en Ucrania. En paralelo, KCNA informó que el régimen acelerará la construcción de nuevas bases navales y la modernización de los sistemas de combate, mientras mantiene activo su programa nuclear, objeto de sanciones internacionales.

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