Volodímir Zelenski denuncia el uso de misiles norcoreanos por parte de Rusia en nuevo ataque contra Ucrania

Rusia confirmó la ofensiva contra infraestructura ucraniana, pero no se pronunció sobre la procedencia de los misiles. Foto: AFP.

Rusia confirmó la ofensiva contra infraestructura ucraniana, pero no se pronunció sobre la procedencia de los misiles. Foto: AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de utilizar misiles balísticos suministrados por Corea del Norte durante una ofensiva nocturna contra varias zonas del país que dejó al menos seis muertos y 19 heridos en Zaporiyia, además de víctimas en otras regiones.

"La ciudad fue atacada con misiles balísticos norcoreanos, (misiles rusos) Zircon y bombas aéreas guiadas", afirmó en X, al calificar el bombardeo como un "ataque brutal, diseñado para infligir el mayor daño posible".

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

El jefe de la administración militar de Zaporiyia, Iván Fédorov, confirmó que seis personas murieron y otras 19 resultaron heridas. Según el funcionario, las fuerzas rusas atacaron instalaciones e infraestructuras industriales de la ciudad, que antes de la invasión a gran escala albergaba a más de 700.000 habitantes.

La denuncia de Zelenski se produjo después de que el mandatario advirtiera que Moscú habría recibido nuevos misiles balísticos de Pyongyang y se prepararía para incorporar más efectivos norcoreanos a sus operaciones militares.

Rusia reconoció ataques, pero no la procedencia de los misiles

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que sus fuerzas llevaron a cabo una ofensiva de gran escala con armamento de precisión contra Ucrania. El objetivo fueron empresas vinculadas al complejo militar-industrial y centros de transporte y logística. Sin embargo, la versión rusa no confirmó las acusaciones de Zelenski sobre el empleo de misiles norcoreanos.

Los ataques también se extendieron a otras zonas. En Dnipropetrovsk, drones y artillería alcanzaron cinco distritos y provocaron tres muertos y cinco heridos, de acuerdo con Oleksandr Ganja, responsable de la administración militar regional. Entre los fallecidos había un adolescente de 15 años.

En Sumy, el gobernador Oleg Grygorov informó de la muerte de un hombre que circulaba en automóvil después de que la región fuera atacada con cuatro bombas aéreas guiadas.

Las autoridades de Odesa reportaron además dos fallecidos durante otro ataque ruso, mientras que en Zlatopil, en la región de Járkov, un bombardeo dañó "infraestructuras civiles" y dejó al menos un herido, según el alcalde Mikola Bakcheiev. La capital tampoco quedó al margen. Periodistas de la AFP constataron varias explosiones en Kiev poco después de la medianoche.

El Ministerio de Salud de Ucrania señaló que un hospital infantil resultó afectado. Zelenski también aseguró que un centro médico especializado en enfermedades infecciosas sufrió daños.

El vínculo militar entre Moscú y Pyongyang

Moscú y Pyongyang firmaron en 2024 un tratado de defensa mutua que profundizó su cooperación. Posteriormente, miles de soldados norcoreanos fueron enviados a Rusia y participaron en operaciones contra las fuerzas ucranianas en la región de Kursk.

Los servicios de inteligencia de Ucrania, Corea del Sur y países occidentales han acusado a Corea del Norte de suministrar munición y armamento a Rusia.

Zelenski ha elevado recientemente sus advertencias sobre una posible ampliación de esa cooperación. Durante el fin de semana sostuvo que se habría tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos en territorio ruso, aunque no presentó públicamente pruebas que sustentaran esa cifra.

