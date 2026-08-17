Trump da marcha atrás y ordena reducir ejercicios militares con Corea del Sur en busca de diálogo con Kim Jong Un

La decisión de Donald Trump sobre los ejercicios con Corea del Sur también está relacionada con las diferencias entre Washington y Seúl sobre Irán | AFP

La decisión de Donald Trump sobre los ejercicios con Corea del Sur también está relacionada con las diferencias entre Washington y Seúl sobre Irán | AFP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran este lunes. El mandatario republicano justificó la medida en su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y calificó las maniobras como una señal "inapropiada y hostil" hacia Pyongyang.

A través de Truth Social, el jefe de Estado escribió que EE. UU. paga "gran parte" del costo de las prácticas y que estas envían un mensaje equivocado a un país que, según él, se ha mostrado "respetuoso y no amenazante" desde su regreso al poder en 2025. El presidente pidió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que las recortara de forma sustancial, aunque reconoció que ya era tarde para cancelarlas por completo.

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Trump condiciona la alianza por la negativa a Irán

En su publicación, Trump vinculó su malestar con un desaire reciente de Seúl. Contó que le preguntó al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, si su país quería sumarse a los esfuerzos de Washington con el fin de la desnuclearización de Irán y que la respuesta fue un rotundo "¡No, gracias!". El mandatario estadounidense ha criticado con frecuencia a aliados que no colaboran con su ofensiva contra Teherán.

Corea del Sur, por su parte, afirmó que mantiene "cercana comunicación con Estados Unidos sobre formas sustanciales y militares de contribuir" a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y que participa en conversaciones internacionales sobre el tema. Trump también compartió una fotografía junto a Kim Jong Un tomada en 2019, durante su primer mandato, y aseguró que "nos llevamos de maravilla" pese a la expresión seria del líder norcoreano en la imagen.

Corea del Norte denuncia las maniobras como una amenaza

El ejercicio Ulchi Freedom Shield, con una duración prevista de 11 días y la participación de unos 18.000 soldados surcoreanos, comenzó según lo planeado, informó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Pyongyang, sin embargo, había advertido días antes que respondería con un "nuevo nivel de disuasión" y calificó el entrenamiento como preparación para una confrontación militar.

El régimen norcoreano considera estas prácticas un ensayo de invasión y el miércoles previo lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón, el undécimo de este tipo en el año. El analista Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad de Mujeres Ewha en Seúl, advirtió que la reducción "dañará la coordinación de la alianza" y "debilitará la disuasión de posibles conflictos en Asia".

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China pide solución política para la península

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, afirmó que Pekín tomó nota del anuncio y llamó a una salida negociada. "Mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea y promover la resolución política de la cuestión peninsular es de interés común para todas las partes", declaró ante la prensa. El funcionario evitó pronunciarse sobre si un eventual acercamiento entre Washington y Pyongyang podría afectar el vínculo de China y Corea del Norte.

Estados Unidos mantiene cerca de 28.500 soldados en territorio surcoreano, y ambos países continúan bajo un armisticio desde el fin de la guerra de 1950-53, sin un tratado de paz formal.