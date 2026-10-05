El Partido Liberal de Flávio Bolsonaro logró una mayoría abrumadora en el Congreso brasileño y se convirtió en la principal fuerza del Senado tras la primera vuelta electoral del domingo. El bolsonarismo casi duplicó sus escaños en la Cámara alta, que pasaron de 15 a 28, con figuras como la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

El senador Flávio Bolsonaro encara el balotaje del 25 de octubre en posición de fuerza, impulsado por una ola conservadora contra la que deberá batallar el presidente Lula da Silva para intentar una remontada. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo 47% de los votos frente a 45% del líder izquierdista, a quien las encuestas daban una pequeña ventaja hasta la víspera de los comicios.

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El diputado Nikolas Ferreira, uno de los rostros jóvenes del movimiento conservador brasileño, se convirtió en el cargo más votado de la historia del país, con más de tres millones de votos. Flávio Bolsonaro ganó además en los mayores colegios electorales de la nación, esto es, los estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais.

Flávio Bolsonaro llega al balotaje con respaldo legislativo

Flávio Bolsonaro, poco conocido a nivel nacional hace unos meses, se define como "más moderado" que su padre, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula. Pero recuerda que el ultraderechista es su "brújula".

El senador sumó 56 millones de votos, más que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2018 que ganó (49 millones) y de 2022, que perdió contra Lula (51 millones). "Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores" de Lula, llegó "el cambio en nuestro país", aseguró un triunfante Flávio Bolsonaro el domingo en Brasilia.

Un día después de la primera vuelta, los candidatos se reunieron con sus aliados con el objetivo de debatir estrategias para la siguiente fase electoral. Según informó Metrópoles, Flávio se reunió con el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), al final de la jornada en Brasilia. Reelegido con el 62,65% de los votos, el jefe del Ejecutivo paulista pretende centrarse en la campaña presidencial del senador.

Lula admite resultado "inesperado" y va por la remontada

Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato, admitió que el resultado fue "inesperado". "Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo en São Paulo. El mandatario centró su campaña en la defensa de la soberanía frente a la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, y en recordar el legado de sus tres gobiernos, con una larga lista de programas sociales.

Su rival prometió combatir el alto precio de la carne y otros productos, y mano dura contra la inseguridad rampante. "El resultado fue un voto para el bolsonarismo y un voto antipetista", el movimiento de Lula, dijo a la AFP la politóloga Carolina Botelho, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. "Lula todavía tiene chances", pero desde el retorno de la democracia, quien sale con ventaja en la primera vuelta de unas presidenciales en Brasil gana la segunda, recordó.

Según la analista, el izquierdista buscará a quienes votaron en blanco o nulo y a quienes no acudieron a las urnas. La abstención rondó el 21%. Los candidatos menores, que se repartieron un porcentaje de casi 8% que puede ser determinante en el balotaje, son todos de derecha. Durante el tercer mandato de Lula la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del costo de vida y están hastiados con la delincuencia. Hace cuatro años, Lula derrotó a Jair Bolsonaro por apenas 1,8 puntos porcentuales.

Trump, Milei y Netanyahu respaldan a Flávio Bolsonaro

La ventaja de Flávio Bolsonaro frente a Lula se inscribe en un fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia de Trump. El presidente argentino, Javier Milei, felicitó en X al senador por su ventaja ante el "comunista" Lula. "Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda", escribió el colombiano Abelardo de la Espriella en la misma red.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deseó este lunes a Bolsonaro una "gran victoria" en el balotaje. "Felicitaciones por la votación de ayer y mucha suerte en la final. Espero que podamos restablecer la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil. Mis mejores deseos para tu gran victoria, amigo mío", publicó Netanyahu en su cuenta oficial de X.

Trump, que impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, no ha respaldado explícitamente a su hijo, pero dice seguir "muy de cerca" las elecciones. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el lunes que "todos esperaban" una segunda vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas. "Ya veremos cómo se desarrolla", respondió Rubio a uno de los periodistas que le preguntó sobre el resultado de la primera ronda en Brasil.

Lula afirmó estar "un poco preocupado" por las acciones de Rubio y por su posible injerencia en los comicios brasileños. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes tener temor por un mayor aislamiento político de México en América Latina si el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva pierde la segunda vuelta. "Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problema", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.