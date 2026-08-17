El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta llamados a renunciar por su supuesto viaje a Santa Marta tras el devastador terremoto que dejó cientos de víctimas | composición LR/AFP/X

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El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta pedidos de renuncia luego de que circularan imágenes que, según varios congresistas, lo ubicarían en Santa Marta durante el puente festivo, apenas días después del terremoto que dejó cerca de 300 muertos y más de 200 desaparecidos en el país.

La controversia estalló el último domingo, mientras la emergencia habitacional seguía en aumento. El balance oficial reportó 26.945 edificaciones destruidas, 127.557 averiadas, 66 edificios colapsados y 186.016 personas damnificadas. Hasta el momento no existe confirmación independiente sobre cuándo fueron grabadas las imágenes ni si el funcionario se encontraba de vacaciones, y Beltrán tampoco ha entregado una explicación pública.

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La foto que desató la polémica en plena tragedia

El senador Jota Pe Hernández, aliado del Gobierno, denunció en la red social X que el funcionario estuvo "desde ayer sábado en el Club de Playa Samaria" y detalló que los videos fueron tomados en un kiosco reservado para él y su familia. La senadora Jennifer Pedraza pidió al presidente Abelardo de la Espriella que lo destituyera si se confirmaba que su prioridad era irse de vacaciones, en tanto el senador Alex Flórez cuestionó el viaje a la playa en momentos en que miles de colombianos perdían sus viviendas.

El exalcalde Daniel Quintero fue más duro y escribió que Beltrán estaba "de vacaciones, en la playa y en hotel de 5 estrellas" mientras "102 mil colombianos duermen esta noche en la calle". La representante Paola Andrea Quiñones D'Haro difundió una carta en la que afirmó que "el ministro lleva apenas unos días en el cargo" y que, si no comprendió la dimensión de su responsabilidad, "no está a la altura de las circunstancias". Pidió su renuncia y advirtió que, de no producirse, el presidente debía retirarlo del cargo.

El Congreso cita a debate de control político

La Cámara de Representantes había citado desde el 13 de agosto un debate de control político para revisar los avances en la atención a la emergencia en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío. Esa convocatoria se hizo antes de conocerse el viaje del ministro, pero ahora cobra relevancia adicional en el Capitolio.

El representante Alejandro Toro anunció además que promoverá una moción de censura contra Beltrán, con base en el artículo 135, numeral 9, de la Constitución. "Lo que el Congreso debe establecer es algo mucho más serio si, mientras miles de colombianos necesitaban una respuesta urgente del Estado, el responsable del sector vivienda estaba ejerciendo plenamente las funciones que constitucional y legalmente le corresponden", señaló el congresista. Durante el debate se le pedirá al funcionario explicar dónde estuvo en los primeros días de la emergencia y qué decisiones adoptó.

La estrategia de reconstrucción queda bajo sospecha

Beltrán encabeza una de las carteras con mayor responsabilidad en la crisis, encargada de coordinar la recuperación de viviendas destruidas o dañadas. Antes de la polémica, el Ministerio había presentado la estrategia "Juntos reconstruimos la patria", parte del Plan Milagro de Reconstrucción, que contempla el diagnóstico de los inmuebles afectados y una posterior fase de reparación o rehabilitación.

La exviceministra Ruth Quevedo Fique señaló que los congresistas esperan un diagnóstico integral sobre vivienda y servicios públicos en las zonas golpeadas. "El ministro entrante tendrá que aclarar si es él la persona que se ha visto en una playa de Santa Marta por estos días", agregó Quevedo en X.