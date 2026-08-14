Hermanos pierden a su madre en Venezuela y vuelven a sufrir un sismo en Colombia: “El terremoto me está persiguiendo”

Deivi y Winder Delfín, dos hermanos de 15 y 17 años, sobrevivieron a los devastadores terremotos en Venezuela, donde perdieron a su madre y a otros familiares cercanos. | Foto: AFP

Deivi y Winder Delfín, dos hermanos de 15 y 17 años, sobrevivieron a los devastadores terremotos en Venezuela, donde perdieron a su madre y a otros familiares cercanos. | Foto: AFP

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Deivi y Winder Delfín, de 15 y 17 años, sobrevivieron a los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. En aquella tragedia perdieron a su madre, su hermano menor y su abuela.

Tras casi un mes entre los escombros para recuperar los cuerpos de sus familiares, los adolescentes se mudaron con su padre a Cali. Apenas tres días después de llegar a Colombia, volvieron a vivir un fuerte terremoto.

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Los hermanos Deivi y Winder junto a su padre Deivid.

¿Qué ocurrió con los hermanos durante el terremoto en Venezuela?

Los hermanos se encontraban en La Guaira cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Al regresar a casa descubrieron que su edificio de 12 pisos se había derrumbado.

Su madre Yusmani, su hermano Moissés, de diez años, y su abuela Carmen quedaron sepultados bajo los escombros. Durante 27 días, Deivi y Winder participaron en la búsqueda junto a su padre, vecinos y voluntarios. "En ese momento ya no me sentía como un niño", contó Deivi a la BBC.

Los adolescentes incluso fueron llamados “topos” por su capacidad para ingresar en espacios demasiado estrechos para los adultos. Entre los restos encontraron objetos de sus familiares hasta que finalmente localizaron los cuerpos.

¿Cómo fue la llegada de los hermanos a Colombia?

Los hermanos viajaron junto a su padre a Cali, donde esperaban comenzar una nueva etapa. Sin embargo, apenas tres días después de su llegada, volvieron a sentir cómo la tierra comenzaba a moverse.

El 10 de agosto, poco después de las 7.00 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia y tuvo a Cali entre las ciudades más afectadas. Deivi dormía cuando comenzó el movimiento y al principio pensó que no era real: "Pensé que era un sueño", recordó.

Al darse cuenta de que el temblor aumentaba, los dos hermanos salieron rápidamente de la vivienda y se refugiaron en la calle. Su padre, que se encontraba trabajando, corrió a buscarlos después de sentir el terremoto y temer que algo les hubiera ocurrido.

“El terremoto me está persiguiendo”: ¿qué esperan ahora?

La experiencia volvió a despertar en los adolescentes los recuerdos de la tragedia que acababan de vivir en el país llanero. Deivi resumió la sensación de haber enfrentado dos terremotos en tan poco tiempo con una frase que refleja el impacto de lo ocurrido: "Me vine de Venezuela y el terremoto me está persiguiendo".

Pese a todo, los hermanos intentan mirar hacia adelante y construir una nueva vida en Colombia junto a su padre. Ambos aseguran que quieren estudiar y trabajar para salir adelante y mantener vivo el recuerdo de su madre.

"Estuvimos varios días por ahí, ayudando a mucha gente", recordó Winder sobre los días posteriores al terremoto en Venezuela, cuando los hermanos ayudaron a otras familias entre los escombros.