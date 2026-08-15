HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Abelardo de la Espriella anuncia plan conjunto para reconstruir más de 40.000 viviendas afectadas en Colombia

Un equipo técnico evaluará los daños y determinará qué viviendas requieren reconstrucción en Colombia. La iniciativa incluye un Fondo Milagro para financiar hospitales y escuelas dañadas.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura y Camacol formarán un comité técnico para identificar riesgos. Foto: AFP.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura y Camacol formarán un comité técnico para identificar riesgos. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno de Abelardo De La Espriella inició una estrategia de recuperación que combinará recursos públicos y privados para reparar y reconstruir las viviendas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Más de 11.000 casas quedaron destruidas y otras 44.900 presentan daños.

"Esta tragedia no la vamos a superar solos, como Gobierno. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia", afirmó De La Espriella después de reunirse con representantes de las principales empresas constructoras y organizaciones del sector.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, la administración anunció medidas para atender las necesidades más urgentes de los damnificados. Entre ellas se encuentran subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus hogares y un decreto que establecerá alivios en el pago de servicios públicos.

La emergencia también contempla albergues, alimentación y baños portátiles para las comunidades afectadas.

A partir de la próxima semana, el Ministerio de Vivienda desplegará equipos técnicos en las regiones golpeadas para determinar el estado de las edificaciones y establecer cuáles viviendas pueden ser intervenidas y cuáles deberán ser reconstruidas desde cero.

El ministro Jaime Andrés Beltrán explicó que será enviado un "ejército de profesionales" para establecer "cuántas casas necesitan mejoramiento" y "cuántas definitivamente hay que reconstruirlas y cómo las vamos a reconstruir".

Con ese diagnóstico comenzará la segunda etapa del programa, enfocada en el mejoramiento y la reconstrucción de viviendas. El esquema contempla recursos del país, empresas privadas, alcaldías y gobernaciones, además de créditos bancarios con tasas bajas y la participación de aseguradoras.

PUEDES VER: Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

lr.pe

Constructoras y gremios tendrán un papel central

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y Camacol ya conformaron un comité técnico encargado de revisar las estructuras, identificar riesgos y formular recomendaciones.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, María Consuelo Araújo, destacó la necesidad de coordinar las labores con las autoridades. El propósito de la organización, señaló, "es el de contribuir de manera efectiva, mediante una actuación articulada con la institucionalidad y con las organizaciones que lideran la atención de la emergencia".

Las compañías constructoras también aportarán maquinaria amarilla para retirar escombros y contribuirán a la creación de un banco de materiales destinado a responder a las necesidades de alcaldías y gobernaciones.

El Gobierno también busca aprovechar la declaratoria de emergencia económica para movilizar recursos hacia las zonas afectadas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, esta herramienta permitirá "asignar recursos para atender las afectaciones y priorizar, entre otras necesidades, la reconstrucción de instituciones educativas, infraestructura de la fuerza pública y estaciones de Policía".

De La Espriella anunció además la creación de un Fondo Milagro, que tendrá como objetivo canalizar recursos nacionales e internacionales para financiar la recuperación de hospitales, centros educativos, aeropuertos y otros inmuebles afectados.

La administración también pretende involucrar a las cajas de compensación en la entrega de subsidios y soluciones habitacionales para las familias damnificadas. "Las más de 44 mil familias que perdieron su casa puedan volver a sentir que Colombia no les dio la espalda ni las dejó solas", afirmó Beltrán.

Chocó tendrá una estrategia particular

El plan contempla un capítulo especial para Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro del terremoto, en municipio de San José del Palmar. La reconstrucción en esa región deberá tener en cuenta las particularidades de las comunidades y preservar sus vínculos sociales y territoriales, así como sus historias y formas de vida.

El Gobierno también plantea que las obras permitan reactivar la economía local, impulsar la inversión y generar empleos en los municipios afectados.

En paralelo, la primera dama Ana Lucía Pineda informó que ya se han gestionado más de 1.500 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las regiones más golpeadas. La Cancillería, por su parte, aseguró que Colombia no ha rechazado asistencia internacional por razones ideológicas, mientras las autoridades avanzan y preparan el despliegue de la fase de reconstrucción.

"No es un trabajo fácil, pero cuando nos unimos, la patria milagro la podemos recuperar entre todos", concluyó Beltrán.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
“Siempre las tres juntas”: la tragedia de las trillizas de Cali, cuyos padres murieron y solo una de ellas sobrevivió al terremoto en Colombia

“Siempre las tres juntas”: la tragedia de las trillizas de Cali, cuyos padres murieron y solo una de ellas sobrevivió al terremoto en Colombia

LEER MÁS
El último acto de amor de Lenny Fernández, la joven abogada que murió abrazada a su perrito Salomón durante el terremoto en Colombia

El último acto de amor de Lenny Fernández, la joven abogada que murió abrazada a su perrito Salomón durante el terremoto en Colombia

LEER MÁS
La potente placa bajo el Pacífico que podría liberar una energía devastadora y amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia, con megaterremotos en cuestión de segundos

La potente placa bajo el Pacífico que podría liberar una energía devastadora y amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia, con megaterremotos en cuestión de segundos

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

LEER MÁS
Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS

Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS

LEER MÁS
Un temblor de magnitud 5,2 sacude el sur de España durante la madrugada, según el USGS

Un temblor de magnitud 5,2 sacude el sur de España durante la madrugada, según el USGS

LEER MÁS
La potente placa bajo el Pacífico que podría liberar una energía devastadora y amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia, con megaterremotos en cuestión de segundos

La potente placa bajo el Pacífico que podría liberar una energía devastadora y amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia, con megaterremotos en cuestión de segundos

LEER MÁS
China vuelve con su feria anual de carne de perro en plena pandemia por la COVID-19

China vuelve con su feria anual de carne de perro en plena pandemia por la COVID-19

LEER MÁS
Resultado del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 14 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia

Resultado del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 14 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025