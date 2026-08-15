Abelardo de la Espriella anuncia plan conjunto para reconstruir más de 40.000 viviendas afectadas en Colombia

La Cámara Colombiana de la Infraestructura y Camacol formarán un comité técnico para identificar riesgos. Foto: AFP.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura y Camacol formarán un comité técnico para identificar riesgos. Foto: AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Gobierno de Abelardo De La Espriella inició una estrategia de recuperación que combinará recursos públicos y privados para reparar y reconstruir las viviendas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. Más de 11.000 casas quedaron destruidas y otras 44.900 presentan daños.

"Esta tragedia no la vamos a superar solos, como Gobierno. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia", afirmó De La Espriella después de reunirse con representantes de las principales empresas constructoras y organizaciones del sector.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, la administración anunció medidas para atender las necesidades más urgentes de los damnificados. Entre ellas se encuentran subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus hogares y un decreto que establecerá alivios en el pago de servicios públicos.

La emergencia también contempla albergues, alimentación y baños portátiles para las comunidades afectadas.

A partir de la próxima semana, el Ministerio de Vivienda desplegará equipos técnicos en las regiones golpeadas para determinar el estado de las edificaciones y establecer cuáles viviendas pueden ser intervenidas y cuáles deberán ser reconstruidas desde cero.

El ministro Jaime Andrés Beltrán explicó que será enviado un "ejército de profesionales" para establecer "cuántas casas necesitan mejoramiento" y "cuántas definitivamente hay que reconstruirlas y cómo las vamos a reconstruir".

Con ese diagnóstico comenzará la segunda etapa del programa, enfocada en el mejoramiento y la reconstrucción de viviendas. El esquema contempla recursos del país, empresas privadas, alcaldías y gobernaciones, además de créditos bancarios con tasas bajas y la participación de aseguradoras.

Constructoras y gremios tendrán un papel central

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y Camacol ya conformaron un comité técnico encargado de revisar las estructuras, identificar riesgos y formular recomendaciones.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, María Consuelo Araújo, destacó la necesidad de coordinar las labores con las autoridades. El propósito de la organización, señaló, "es el de contribuir de manera efectiva, mediante una actuación articulada con la institucionalidad y con las organizaciones que lideran la atención de la emergencia".

Las compañías constructoras también aportarán maquinaria amarilla para retirar escombros y contribuirán a la creación de un banco de materiales destinado a responder a las necesidades de alcaldías y gobernaciones.

El Gobierno también busca aprovechar la declaratoria de emergencia económica para movilizar recursos hacia las zonas afectadas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, esta herramienta permitirá "asignar recursos para atender las afectaciones y priorizar, entre otras necesidades, la reconstrucción de instituciones educativas, infraestructura de la fuerza pública y estaciones de Policía".

De La Espriella anunció además la creación de un Fondo Milagro, que tendrá como objetivo canalizar recursos nacionales e internacionales para financiar la recuperación de hospitales, centros educativos, aeropuertos y otros inmuebles afectados.

La administración también pretende involucrar a las cajas de compensación en la entrega de subsidios y soluciones habitacionales para las familias damnificadas. "Las más de 44 mil familias que perdieron su casa puedan volver a sentir que Colombia no les dio la espalda ni las dejó solas", afirmó Beltrán.

Chocó tendrá una estrategia particular

El plan contempla un capítulo especial para Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro del terremoto, en municipio de San José del Palmar. La reconstrucción en esa región deberá tener en cuenta las particularidades de las comunidades y preservar sus vínculos sociales y territoriales, así como sus historias y formas de vida.

El Gobierno también plantea que las obras permitan reactivar la economía local, impulsar la inversión y generar empleos en los municipios afectados.

En paralelo, la primera dama Ana Lucía Pineda informó que ya se han gestionado más de 1.500 toneladas de ayudas humanitarias destinadas a las regiones más golpeadas. La Cancillería, por su parte, aseguró que Colombia no ha rechazado asistencia internacional por razones ideológicas, mientras las autoridades avanzan y preparan el despliegue de la fase de reconstrucción.

"No es un trabajo fácil, pero cuando nos unimos, la patria milagro la podemos recuperar entre todos", concluyó Beltrán.