Trujillo: menor de 14 años queda gravemente herido tras pelea entre escolares a la salida del colegio
El hecho ocurrió en plena vía pública, a pocos metros de la institución educativa José María Arguedas, y fue captado por las cámaras de la zona. Cuatro menores fueron retenidos por la PNP.
Un escolar de 14 años quedó gravemente herido luego de participar en una pelea con otros estudiantes a la salida del colegio José María Arguedas, ubicado en el distrito de El Porvenir, en Trujillo. El hecho ocurrió después de las 6 de la tarde del miércoles 30 de septiembre, en la cuadra 22 de la avenida Revolución, a pocos metros del plantel.
La gresca se registró en plena vía pública y fue captada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. De acuerdo con las imágenes, dos grupos de escolares se enfrentaron y durante el altercado algunos utilizaron piedras. Tras el enfrentamiento, uno de los menores terminó herido y tuvo que ser llevado al hospital Belén, donde permanece luchando por su vida.
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Cámaras de seguridad registraron la pelea entre escolares en plena vía pública
Las imágenes obtenidas de las cámaras muestran el momento en que los estudiantes se enfrentan en la avenida Revolución, mientras otros menores permanecen cerca del lugar. La pelea ocurrió cuando los alumnos del colegio José María Arguedas se retiraban de sus clases y se encontraban en los alrededores de la institución educativa.
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Durante el enfrentamiento, algunos de los participantes utilizaron piedras para atacar a sus compañeros. Al finalizar la gresca, uno de los escolares resultó con lesiones de gravedad y fue auxiliado para posteriormente ser trasladado al hospital Belén. El caso quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que serán parte de las diligencias relacionadas con el hecho.
PNP retiene a cuatro adolescentes tras agresión a menor de 14 años
Luego de conocer lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acudieron hasta las instalaciones del colegio José María Arguedas para identificar a los estudiantes que estarían involucrados en la agresión. Como resultado de las primeras diligencias, cuatro adolescentes fueron retenidos y trasladados a la Depincri.
Los menores permanecen en dicha dependencia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su participación en el caso. En tanto, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad condenó lo ocurrido y exhortó a los padres de familia a asumir mayor responsabilidad en la crianza y educación de sus hijos.