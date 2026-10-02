Perú ocupa el segundo lugar en países que consideran que están perdiendo la batalla contra narcotráfico y crimen organizado

Perú ocupa el segundo lugar en países que consideran que están perdiendo la batalla contra narcotráfico y crimen organizado

El informe 2026 del Latinobarómetro ubicó a Perú en el segundo lugar de países latinoamericanos que consideran que está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Ante la consulta “¿Su país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado?”, el 67% de peruanos respondió que sí.

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En primer lugar se ubica Chile, con 68%, seguido por Ecuador, con 60%, y Brasil, con 54%, que ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Por otro lado, ante la pregunta inversa, sobre si perciben que el país donde viven le está ganando la batalla al narcotráfico y el crimen organizado, tan solo el 6% de peruanos consideró que sí, situándose en el último lugar de Latinoamérica junto a Chile (6%).

El estudio también revela que el 90% de los peruanos considera que el crimen organizado tiene “mucho” o “bastante” poder en el país. Este porcentaje ubica al Perú en el segundo lugar de la región, después de Costa Rica.

“Más allá de los temas de victimización y el miedo a ser víctima, lo que se dispara en América Latina es la percepción de poder del crimen organizado, donde un 79% de los latinoamericanos cree que tiene “mucho/bastante” poder. El único país que no cree mayoritariamente en el poder del crimen organizado es El Salvador (28%)”, se lee en el informe.

Sobre el tema, el estudio añade que “en una buena parte de los países del Escudo de las Américas —Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú, Paraguay, Honduras y República Dominicana— aumenta entre 2020 y 2026 la mención a la presencia de crimen organizado donde cada cual vive”.

Es en ese contexto, ante la demanda de seguridad que está incumplida, llega el Escudo de las Américas, indica el documento.

Presencia de crimen organizado y temor por la inseguridad

Luego, ante la pregunta “Sabe usted o ha escuchado si donde vive hay presencia de alguno de los siguientes grupos o no hay?” El 38% de peruanos consideró que sí hay.

A su vez, otro de los temas abordados es la frecuencia con la que el ciudadano se preocupa de llegar a ser víctima de un delito.

El 66% de peruanos señaló que se preocupa “todo o casi todo el tiempo” o “algunas veces”, ocupando el quinto lugar por debajo de Chile, Ecuador, Brasil y México. Tan solo el 33% respondió “nunca” u “ocasionalmente”.

Víctimas de asalto o agresión

Sobre si fueron víctimas de un asalto o agresión o conocen de un pariente que lo haya sido, el 32% de peruanos respondió que sí, ocupando el segundo lugar. En contraparte, el 67% respondió que no, situándose en el puesto 15.

Se registran más de 250 homicidios en los primeros 50 días del gobierno de Keiko Fujimori

A casi dos meses del inicio del gobierno de Keiko Fujimori , el Perú registró 267 homicidios entre el 28 de julio y el 14 de septiembre. Sin embargo, la cifra real rozaría los 300 casos en todo el país, según un análisis realizado por el especialista e ingeniero de datos Juan Carbajal sobre la base de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

El informe técnico detalla que la principal causa de estas muertes es el uso de armamento. Del total de víctimas en el país, 196 de 267 fallecieron por disparos, lo que representa un 73,4% del registro general.

Esta modalidad alcanza los porcentajes más altos en Piura con 90.5%, Ica con 90%, La Libertad con 89.7%, Callao con 83.3% y Lima con 81.1%.