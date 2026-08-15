Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

Un terremoto de magnitud 6,9 ha golpeado Sumatra, Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se localizó a 126 km de Medan. | Foto: Cooperativa

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Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6,9 sacudió Sumatra, al oeste de Indonesia, la noche del sábado a las 10:54 (hora local), con epicentro en Pematangsiantar, a 126 kilómetros al sureste de Medan. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el foco del seísmo a una profundidad de 183 kilómetros y descartó la alerta de tsunami para la zona.

Esta sacudida ocurrió apenas horas después de un primer evento de magnitud 7,7 que dejó al menos 40 muertos y 50 heridos en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El inmenso archipiélago padece una intensa actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

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Horas antes, un sismo de magnitud 7,7 causó al menos 40 muertes y 50 heridos en Nusa Tenggara Oriental. Foto: AFP

Se registraron más de 35 réplicas en Indonesia

Indonesia sufrió un potente sismo en la isla de Flores que desencadenó al menos 37 réplicas con magnitudes entre 3,6 y 6,2. Los equipos de rescate evalúan los destrozos estructurales y el impacto total de la sacudida en la región. Ante la emergencia, la agencia nacional BNPB reportó la evacuación preventiva de aproximadamente 2.000 pobladores en la regencia de Nagekeo debido al colapso de viviendas, almacenes y sedes gubernamentales.

La infraestructura hospitalaria colapsó operativamente en localidades clave como la ciudad de Ende, lo que obligó a trasladar a las personas internadas hacia espacios al aire libre. El portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD), Oche Seko, declaró a EFE que los centros sanitarios "no tienen tiendas suficientes" para dar refugio adecuado a todos los convalecientes trasladados.

Las brigadas de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) inspeccionan inmuebles derrumbados para salvaguardar a la población. En paralelo, los técnicos verifican la red vial entre los municipios principales, mientras afrontan severos cortes en el suministro eléctrico y fuerte congestión vehicular.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra. Foto: AFP

Impacto del devastador terremoto en la isla de Flores en Indonesia

Un fuerte sismo de magnitud considerable sacudió el noroeste de Ende, provocando el colapso de múltiples infraestructuras en la isla de Flores. La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) difundió imágenes que confirman graves destrozos materiales en localidades clave como Maumere. Tras el movimiento telúrico, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) verificó la evacuación de cientos de damnificados hacia zonas seguras.

Ante la emergencia volcánica y telúrica, la presidenta de la Comisión Europea manifestó su respaldo internacional directo. “Listos para desplegar Copernicus —nuestros ojos en el cielo— para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Indonesia, estamos con vosotros”, declaró Ursula von der Leyen a través de la plataforma X.

El evento sísmico desencadenó una alerta inicial de tsunami que obligó a suspender el transporte marítimo y vaciar los litorales costeros, medida que la BMKG retiró posteriormente. La nación del sudeste asiático padece estos fenómenos con regularidad debido a su ubicación geográfica estratégica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico.

El pánico de los sobrevivientes y una evacuación inmediata

Ante la amenaza de una marejada destructiva y el posterior retiro del mar, más de 2.000 pobladores del norte de la isla de Flores abandonaron la costa hacia zonas elevadas. "De repente empezó a temblar y me entró el pánico", relató Lukas Lotar, empleado de un centro médico local. Por su parte, Yohanes Babo, residente de 56 años que presenció el movimiento en un mercado, describió la desesperación generalizada: "La gente estaba en pánico, corría en todas direcciones. Por el momento estamos evacuando e intentamos llegar a las zonas más altas".

Habitantes de Maumere, una de las mayores ciudades de la isla de Flores, empezaron a trasladarse a terrenos más elevados, tras el terremoto. Foto: AFP

El organismo nacional de gestión de desastres movilizó dos helicópteros y una aeronave para encabezar las labores de rescate en la zona afectada. Además, doce horas después del primer impacto, un segundo temblor de magnitud 6,9 sacudió Sumatra sin causar víctimas reportadas. Esta tragedia se suma a la intensa actividad sísmica del Cinturón de Fuego del Pacífico, apenas días después del devastador sismo de 7,4 registrado en Colombia.