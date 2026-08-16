HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

La fruta que se produce en Perú y se convirtió en la favorita de Estados Unidos: ventas crecieron casi 100% y generó más de U$21 millones en menos de 6 meses

Estados Unidos se convierte en el principal comprador de este fruto peruano, adquiriendo US$11 millones, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior, representando el 52,3% del total exportado.

La fresa congelada fue la presentación más demandada, generando US$20,377 millones. Canadá y Japón también figuran entre los principales compradores.
La fresa congelada fue la presentación más demandada, generando US$20,377 millones. Canadá y Japón también figuran entre los principales compradores. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La fresa peruana registró un importante crecimiento en el mercado internacional durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las exportaciones alcanzaron los US$21,027 millones, cifra que representó un incremento de 35,5% frente al mismo periodo de 2025, según información del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Estados Unidos se posicionó como el principal comprador de este producto peruano y concentró más de la mitad de los envíos. El país norteamericano adquirió fresas por aproximadamente US$11 millones, casi el doble de lo registrado durante los primeros seis meses del año anterior.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD
La fresa congelada lideró la demanda, generando US$20,377 millones y representando el 97% del total exportado

La fresa congelada lideró la demanda, generando US$20,377 millones y representando el 97% del total exportado

PUEDES VER: Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

lr.pe

La fresa peruana conquista Estados Unidos: compras aumentaron 96% en un año

Las ventas de fresa peruana hacia Estados Unidos crecieron 96% frente al primer semestre de 2025, cuando las operaciones alcanzaron los US$5,616 millones. Con el resultado obtenido durante 2026, ese mercado pasó a representar el 52,3% del valor total exportado por Perú.

La presentación con mayor demanda internacional fue la fresa congelada, tanto entera como en trozos. Este formato generó US$20,377 millones y concentró aproximadamente el 97% de las exportaciones. En cantidades menores también se comercializaron presentaciones deshidratadas, frescas y congeladas en forma de pulpa o puré.

PUEDES VER: Fiscalía obtiene prisión preventiva para tres investigados por presunto fraude informático: se habrían apoderado de S/4 millones

lr.pe

No solo Estados Unidos: estos son los países que más compran fresa del Perú

Canadá ocupó el segundo lugar entre los principales destinos, con compras por US$4,628 millones, seguido de Japón, con US$2,419 millones. A ellos se sumaron Guatemala, con US$1,034 millones, y Corea del Sur, con US$823.000, además de otros mercados internacionales.

Dentro del Perú, Lima encabezó los envíos al exterior con operaciones por US$9,991 millones. Le siguieron La Libertad, con US$4,254 millones; Áncash, con US$3,569 millones; Callao, con US$2,153 millones; Ica, con US$640.000; y Piura, con US$415.000.

El desempeño de 2026 continúa una tendencia registrada durante los últimos años. En 2025, las exportaciones peruanas de fresa superaron los US$60 millones, un crecimiento interanual de 32,4%. Ese año, 35 empresas nacionales comercializaron el producto en 28 destinos y Perú ocupó el puesto 16 entre los principales proveedores mundiales. Entre 2021 y 2025, el valor de los envíos nacionales avanzó a un ritmo promedio anual de 11,5%.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exportaciones regionales del Perú crecen 37% y superan los US$46.000 millones

Exportaciones regionales del Perú crecen 37% y superan los US$46.000 millones

LEER MÁS
Empresas exportadoras en Perú crecieron 3,7%, pero más de 2.000 salieron del mercado internacional

Empresas exportadoras en Perú crecieron 3,7%, pero más de 2.000 salieron del mercado internacional

LEER MÁS
Fibra de alpaca: Perú produjo más de 4.700 toneladas en 2025 y exportaciones crecieron 9,1%

Fibra de alpaca: Perú produjo más de 4.700 toneladas en 2025 y exportaciones crecieron 9,1%

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento, hay que enfocarnos en reducir el nivel de riesgo”

LEER MÁS
Asesinan a joven embarazada de 21 años a dos cuadras de su vivienda en Ventanilla

Asesinan a joven embarazada de 21 años a dos cuadras de su vivienda en Ventanilla

LEER MÁS
Fiscalía obtiene prisión preventiva para tres investigados por presunto fraude informático: se habrían apoderado de S/4 millones

Fiscalía obtiene prisión preventiva para tres investigados por presunto fraude informático: se habrían apoderado de S/4 millones

LEER MÁS
Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

LEER MÁS
Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

LEER MÁS
Resultados UNI 2026-II: Lista oficial de ingresantes, link y puntajes por carrera tras el examen del viernes 14 de agosto

Resultados UNI 2026-II: Lista oficial de ingresantes, link y puntajes por carrera tras el examen del viernes 14 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025