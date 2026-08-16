La fruta que se produce en Perú y se convirtió en la favorita de Estados Unidos: ventas crecieron casi 100% y generó más de U$21 millones en menos de 6 meses
Estados Unidos se convierte en el principal comprador de este fruto peruano, adquiriendo US$11 millones, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior, representando el 52,3% del total exportado.
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La fresa peruana registró un importante crecimiento en el mercado internacional durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las exportaciones alcanzaron los US$21,027 millones, cifra que representó un incremento de 35,5% frente al mismo periodo de 2025, según información del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).
Estados Unidos se posicionó como el principal comprador de este producto peruano y concentró más de la mitad de los envíos. El país norteamericano adquirió fresas por aproximadamente US$11 millones, casi el doble de lo registrado durante los primeros seis meses del año anterior.
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La fresa congelada lideró la demanda, generando US$20,377 millones y representando el 97% del total exportado
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La fresa peruana conquista Estados Unidos: compras aumentaron 96% en un año
Las ventas de fresa peruana hacia Estados Unidos crecieron 96% frente al primer semestre de 2025, cuando las operaciones alcanzaron los US$5,616 millones. Con el resultado obtenido durante 2026, ese mercado pasó a representar el 52,3% del valor total exportado por Perú.
La presentación con mayor demanda internacional fue la fresa congelada, tanto entera como en trozos. Este formato generó US$20,377 millones y concentró aproximadamente el 97% de las exportaciones. En cantidades menores también se comercializaron presentaciones deshidratadas, frescas y congeladas en forma de pulpa o puré.
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No solo Estados Unidos: estos son los países que más compran fresa del Perú
Canadá ocupó el segundo lugar entre los principales destinos, con compras por US$4,628 millones, seguido de Japón, con US$2,419 millones. A ellos se sumaron Guatemala, con US$1,034 millones, y Corea del Sur, con US$823.000, además de otros mercados internacionales.
Dentro del Perú, Lima encabezó los envíos al exterior con operaciones por US$9,991 millones. Le siguieron La Libertad, con US$4,254 millones; Áncash, con US$3,569 millones; Callao, con US$2,153 millones; Ica, con US$640.000; y Piura, con US$415.000.
El desempeño de 2026 continúa una tendencia registrada durante los últimos años. En 2025, las exportaciones peruanas de fresa superaron los US$60 millones, un crecimiento interanual de 32,4%. Ese año, 35 empresas nacionales comercializaron el producto en 28 destinos y Perú ocupó el puesto 16 entre los principales proveedores mundiales. Entre 2021 y 2025, el valor de los envíos nacionales avanzó a un ritmo promedio anual de 11,5%.