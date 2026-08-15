La Armada española utiliza el Buque de Aprovisionamiento de Combate Patiño para garantizar el suministro logístico de combustible, alimentos y recursos médicos en alta mar durante semanas. | Ilustración LR/Kindelán/ChatGPT

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Sostener una fuerza naval a gran distancia de sus bases durante semanas exige un complejo soporte de combustible, alimentos, municiones, agua y atención médica. Con el fin de satisfacer dicha demanda, la Armada española despliega embarcaciones especializadas que garantizan el suministro continuo de recursos en pleno alta mar, un factor decisivo a la hora de prolongar la presencia operativa de la flota sin retornar a puerto.

En esta estructura destaca un buque de aprovisionamiento con más de tres décadas de servicio en misiones internacionales. Esta nave, llamada 'Patiño' y calificada por la propia institución como parte esencial de su componente logístico, evita los ataques directos con el objetivo de asegurar que los demás barcos permanezcan activos en agrupaciones de la OTAN y de la Unión Europea.

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¿Cómo opera el BAC Patiño, el gigante navío de la Armada Española?

El Buque de Aprovisionamiento de Combate Patiño (A-14), integrado en la 31.ª Escuadrilla de Superficie con sede en Ferrol, constituye una pieza clave de la logística naval. Esa nave de 166 metros de eslora, 22 de manga y 17.040 toneladas de desplazamiento registra una velocidad máxima superior a 40 km/h (22 nudos) gracias a sus dos motores diésel de 10.890 kW. Fabricada en los históricos astilleros Bazán y entregada el 16 de junio de 1995, la embarcación mantiene un alcance operativo de 6.000 millas náuticas a un ritmo constante de 13 nudos.

La capacidad de sus depósitos garantiza soporte logístico continuo para un grupo de combate integrado por un portaaviones con 20 aeronaves y cinco fragatas a lo largo de un mes. En sus bodegas transporta más de 7 millones de litros de diésel naval, 2 millones de combustible aeronáutico, 200 toneladas de agua potable, pertrechos, repuestos y alimentos variados. Aquella misión de auxilio permanente se sintetiza en su lema oficial: “No he venido a ser servido, sino a servir”.

Con 166 metros de longitud y capacidad para transportar 7 millones de litros de diésel, el Patiño garantiza soporte logístico a grupos de combate integrados en la OTAN y la Unión Europea. Foto: Ilustración LR

Las operaciones de reabastecimiento en navegación se efectúan mediante cinco estaciones de carga líquida y cuatro de material sólido, además de soporte aéreo a través de su hangar apto para tres helicópteros. El barco alberga un hospital ROLE 2 provisto de quirófano, rayos X, laboratorio, telemedicina y ocho camas clínicas. Su tripulación base engloba 150 efectivos, aunque la dotación alcanza 190 integrantes al sumar unidades aéreas y equipos operativos de seguridad.

¿Qué misiones de combate y apoyo convierten al buque Patiño en un pilar de la Armada?

El buque de aprovisionamiento Patiño representa un activo estratégico clave porque multiplica el alcance operativo de la flota militar en alta mar. Sin la asistencia de esta plataforma logística, cualquier fragata o portaaviones con provisiones agotadas debe abandonar temporalmente su zona de despliegue para dirigirse hacia una base terrestre. A lo largo de tres décadas de servicio, la embarcación acumuló participaciones en misiones internacionales como Sharp Guard en la antigua Yugoslavia, Allied Action en Kosovo, Enduring Freedom en el océano Índico y la operación Atalanta contra la piratería en el Cuerno de África, donde ejerció como insignia naval europea.

Aunque carece de un diseño puramente ofensivo, el equipo registra intervenciones reales en escenarios de alta tensión marítima. El evento más destacado ocurrió el 9 de diciembre de 2002 durante la interceptación del carguero So San cerca de Yemen junto a la fragata Navarra. Por esa razón, el A-14 suma experiencia documentada en acciones de interdicción y combate activo, más allá de sus tareas cotidianas de suministro.

Su versatilidad abarca también emergencias de carácter humanitario y ejercicios de alta intensidad junto a la OTAN. En 2018, un helicóptero SH-60B evacuó a un marinero filipino herido desde una embarcación griega hacia la enfermería del barco en las islas Seychelles. Asimismo, tras su reciente integración de casi tres meses en la operación Noble Shield, la nave completó más de 25 maniobras de traspaso para transferir 6,5 millones de litros de diésel naval y 300.000 litros de combustible de aviación a diez unidades distintas, lo que garantiza la presencia prolongada de la fuerza defensiva lejos de sus costas.