Tu voz podría revelar si envejeces más rápido: científicos crean un “reloj del habla” con IA que estimaría tu edad biológica

Un equipo internacional desarrolló un "reloj del habla" con IA que calcula la edad a partir de rasgos vocales, según un estudio del Global Brain Health Institute publicado en Science Advances. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Un equipo internacional desarrolló un "reloj del habla" con IA que calcula la edad a partir de rasgos vocales, según un estudio del Global Brain Health Institute publicado en Science Advances. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Un equipo internacional creó un "reloj del habla" con inteligencia artificial para calcular los años cumplidos a partir de rasgos vocales y lingüísticos, según un estudio publicado en Science Advances el 30 de septiembre. La investigación del Global Brain Health Institute vinculó las variaciones entre la edad estimada y la cronológica con indicadores cerebrales y moleculares, lo que revela cómo el tono de voz anticipa el desgaste corporal.

Agustín Ibáñez, especialista del Trinity College de Dublín, destacó la relevancia de este hallazgo sobre la salud biológica: “Nuestra voz parece contener mucha más información sobre el envejecimiento de lo que reconocíamos”. Este avance permite detectar señales tempranas del paso del tiempo mediante patrones sonoros del lenguaje.

¿Qué es el “reloj del habla” y cómo evalúa la voz mediante inteligencia artificial?

Esta herramienta tecnológica integra múltiples variables acústicas y lingüísticas, como la velocidad, el tono, las pausas y la estructura del discurso. A través de aprendizaje automático, el Trinity College de Dublín señaló que el sistema permite analizar conjuntamente cómo se expresan las personas y qué dicen, combinando el contenido emocional con la precisión sintáctica.

Estudio con 2928 latinos para predecir su edad con IA mediante el habla y evaluar el envejecimiento cerebral y cognitivo. Foto: Science Advances

Los modelos computacionales estiman los años cronológicos del usuario para establecer una «brecha de edad del habla». De acuerdo con el Global Brain Health Institute, un valor elevado sugiere que la firma vocal aparenta mayor longevidad de la prevista; sin embargo, aclararon que dicho contraste constituye una señal de investigación, no una medición directa de la edad biológica.

Para validar la precisión del indicador, los científicos cotejaron los resultados con métricas independientes de envejecimiento. El estudio comparó los datos con patrones cerebrales capturados por neuroimágenes y marcadores epigenéticos de metilación en el ADN, recurriendo a los algoritmos especializados Hannum, Retroclock y OMICmAge.

¿Cómo impacta la brecha edad-cerebro en el diagnóstico de las demencias en Latinoamérica?

Un análisis con 2.928 adultos sanos y pacientes de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú evaluó la discrepancia entre la edad biológica y la cerebral en cuadros como alzhéimer o demencia frontotemporal. El estudio del Global Brain Health Institute demostró que el desfase se amplifica en los trastornos neurodegenerativos con predominio del lenguaje.

Una distancia mayor predice un deterioro funcional severo y se vincula directamente con el biomarcador sanguíneo p-tau217. Asimismo, el informe expuso que las desventajas sociales acumuladas, la inseguridad alimentaria y el acceso restringido a la atención médica agravan este indicador patológico.

¿Cómo ayuda el análisis del habla a detectar el deterioro cognitivo y por qué no es aún un diagnóstico?

Un software desarrollado por el Trinity College de Dublín analiza grabaciones de voz para rastrear la salud cerebral a distancia, de forma económica y sin métodos invasivos. Esa innovación representa una valiosa herramienta complementaria para monitorear a comunidades con acceso restringido a evaluaciones especializadas, además de impulsar el estudio del envejecimiento en Latinoamérica, una región históricamente excluida de la investigación científica.

Pese a sus ventajas, la tecnología carece del estatus de prueba clínica formal porque sus hallazgos provienen de análisis transversales en momentos específicos. Antes de su implementación médica, el sistema exige validación en múltiples idiomas y culturas, evaluaciones con diálogos espontáneos y observaciones a largo plazo. Los investigadores aclaran que, en su estado actual, todavía no es una prueba diagnóstica ni predice con certeza quién desarrollará deterioro cognitivo posteriormente.