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Rafael López Aliaga no descarta volverse a postular a la alcaldía de Lima en 2030: "Estoy habilitado"

El representante de Renovación Popular señaló que su postulación como teniente alcalde le habilita legalmente para una futura reelección.

De ganar Renovación Popular las elecciones municipales, López Aliaga sería alcalde por un periodo más | Composición: LR.
De ganar Renovación Popular las elecciones municipales, López Aliaga sería alcalde por un periodo más | Composición: LR.
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Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima y cabeza de la lista municipal de Renovación Popular, no descartó volver a postular para ocupar el sillón municipal de la capital en 2030. Según el candidato, un solo periodo no es suficiente para ejecutar los planes de una agrupación política. López Aliaga indicó que el hecho de que postule como teniente alcalde y no como alcalde le permitiría buscar un nuevo periodo.

"Para mí, un alcalde debería tener una reelección inmediata para poder terminar. Cuatro años es muy poco. (…) De acuerdo a la jurisprudencia, estoy habilitado para volver a postular. Revisa la jurisprudencia, hay bastantes casos así. De acuerdo a la ley, en este minuto, yo podría ir para un tercer periodo. No es mi intención, pero podría. Estoy habilitado justamente porque no he postulado como alcalde, sino como teniente alcalde", indicó a RPP.

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López Aliaga también criticó a su rival en esta contienda, Carlos Bruce (Somos Perú). Como se sabe, Bruce se reunió esta semana con representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para cuestionar la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al no definir si entregará las credenciales de alcalde al representante de Renovación Popular en caso de que resulte victorioso. Al respecto, López Aliaga consideró que esta polémica no corresponde a la organización internacional.

"Yo no estoy postulando a una reelección, yo estoy postulando como teniente alcalde. No estoy yendo a una reelección. Así lo dice el Jurado Nacional de Elecciones. La ley lo permite. Hay jurisprudencia de que, en caso fallezca alguien que fue elegido alcalde, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que hay una sucesión y que asume el siguiente en el cargo por ausencia. ¿Qué hace la OEA en un tema que corresponde netamente al Perú y a su jurisdicción nacional?", continuó.

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Crítica a sus adversarios

Durante la entrevista, López Aliaga también criticó a las organizaciones políticas de sus adversarios. El candidato de Renovación Popular hizo mención a Somos Perú y Podemos Perú, y las señaló como organizaciones que habrían "robado plata del Estado".

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Asimismo, calificó de "mezquindad política" las gestiones de los ministros de Transportes y Comunicaciones en torno a la futura implementación de los trenes de Caltrain, y señaló que ello incluye también al Gobierno de Keiko Fujimori.

Al ser consultado por su eslogan sobre convertir a Lima en "potencia mundial", López Aliaga indicó que sus adversarios han convertido la frase en un "meme" y que él "no pisaría el palito". El candidato insistió en reducir el tamaño del Estado como una de las soluciones para mejorar la gestión de los recursos públicos.

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